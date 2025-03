Deux autres équipes de Premier League frappent à la porte du Club de Bruges pour s'emparer de son joyau !

La prochaine période de transfert est encore loin, mais pour le Club de Bruges l'été pourrait bien être très animé.

Maxim De Cuyper est probablement en train de vivre ses derniers mois au Club de Bruges. Depuis un certain temps, un grand nombre de clubs européens suivent de près le latéral gauche du Club. Il semble de plus en plus probable que plusieurs millions devront être ajoutés/versés.

Les clubs continuent d'affluer et Bruges a également indiqué qu'il ne ferait pas obstacle à une offre appropriée. On parle ici de plus de vingt millions d'euros, et il semble donc que quelques équipes seront déjà exclues.

De Cuyper est suivi par de nombreux grands clubs européens. Galatasaray SK et Fenerbahçe SK sont revenus bredouilles cet été et ne semblent pas non plus puissants financièrement cette fois-ci.

Aston Villa et West Ham

D'après des sources turques, des équipes de Premier League souhaiteraient en profiter. Aston Villa et West Ham United sont évoqués comme les prochaines équipes à faire une offre concrète.

Le Club de Bruges a prolongé le contrat du latéral de 24 ans jusqu'à mi-2028 et peut donc demander un maximum. Chelsea, Arsenal, Leipzig, l'AC Milan, le PSG, Bournemouth et Saint-Étienne se sont également manifestés.