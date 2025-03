Le Real Madrid à la recherche d'une alternative pour l'un de ses joueurs français

Le Real Madrid envisagerait de trouver une alternative à Ferland Mendy pour le poste de latéral gauche. Le Français pourrait perdre sa place prochainement !

Cet été, cela fera déjà six ans que Ferland Mendy est un joueur du Real Madrid. Depuis son arrivée, le Français a presque remporté tout ce qui était possible et imaginable avec les Merengues : 2 Ligues des Champions, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 3 Ligas, 1 Copa del Rey et 3 Supercoupes d'Espagne.

Mais alors, est-ce que la fin de son aventure dans la capitale espagnole ne serait pas en approche ? Le club espagnol rechercherait actuellement une alternative à ce dernier, révèle Relevo.

Alphonso Davies avait longtemps été cité comme une potentielle recrue, sauf que le Canadien a finalement décidé de prolonger jusqu'en 2030. Trouver un profil parfaitement similaire au joueur du Bayern s'annonce probablement impossible pour le Real Madrid.

Des doutes sur Mendy

Les récentes blessures et la condition physique de l'ancien Lyonnais feraient douter le club espagnol quant à son futur au club. Mendy est malgré tout toujours sous contrat jusqu'en 2028.

Les dirigeants madrilènes ne verraient cependant pas l'arrivée d'un autre latéral gauche comme une urgence. Ils ne souhaitent donc pas nécessairement faire de grosses dépenses.