Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Photo: © photonews

Genk se rendait à Midtjylland ce jeudi en Europe League, et a disputé un assez bon match... mais a finalement dû s'incliner.

Le FC Midtjylland occupait après cinq journées en Europa League une belle deuxième place avec 12 points sur 15, tandis que Genk se tenait provisoirement à une tout aussi belle neuvième place avec 10 points sur 15. Les deux équipes pouvaient réaliser une excellente affaire en direction du top 8 avec une victoire.

Toutefois, la pression était surtout sur les épaules de Genk, car la position de Thorsten Fink semble en grand danger et un bon résultat aurait aidé non seulement les Limbourgeois mais aussi leur entraîneur. 

Bien vite, Genk mettra Midtjylland sous pression avec plusieurs arrêts de la part du portier adverse. Mais c'est une erreur de Hendrik van Crombrugge qui finira par coûter cher aux visiteurs. 

Sur une frappe lointaine d'Osorio, Van Crombrugge a laissé échapper le ballon, permettant à Gue-sung Cho de faire 1-0 pour l'équipe danoise sans difficulté.

Midtjylland se rapprochera plus souvent du 2-0 que Genk de l'égalisation en seconde periode. Les entrées de Sor et Mirisola amèneront un peu plus d'entrain devant, sans succès. 

Avec un 10/18, Genk reste dans le top 24 mais se retrouve en danger et devra travailler dur pour rester bien placé. Et Thorsten Fink, de son côté, est encore plus sous pression..

Europa League
KRC Genk
FC Midtjylland
Gue-Sung Cho

Europa League

 Journée 6
FC Midtjylland FC Midtjylland 1-0 KRC Genk KRC Genk
Nice Nice 0-1 Braga Braga
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-1 Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1-3 Real Betis Real Betis
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-0 Lille OSC Lille OSC
Ludogorets Ludogorets 3-3 PAOK PAOK
Utrecht Utrecht 1-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Ferencváros Ferencváros 2-1 Rangers FC Rangers FC
Sturm Graz Sturm Graz 0-1 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
FCSB FCSB 3-3 Feyenoord Feyenoord
FC Porto FC Porto 2-0 Malmö Malmö
FC Basel FC Basel 1-2 Aston Villa Aston Villa
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-2 Bologna Bologna
Lyon Lyon 2-1 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Brann Brann 0-4 Fenerbahce Fenerbahce
Freiburg Freiburg 1-0 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0-3 AS Roma AS Roma
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 0-0 Viktoria Plzen Viktoria Plzen
