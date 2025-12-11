Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Genk se rendait à Midtjylland ce jeudi en Europe League, et a disputé un assez bon match... mais a finalement dû s'incliner.

Le FC Midtjylland occupait après cinq journées en Europa League une belle deuxième place avec 12 points sur 15, tandis que Genk se tenait provisoirement à une tout aussi belle neuvième place avec 10 points sur 15. Les deux équipes pouvaient réaliser une excellente affaire en direction du top 8 avec une victoire.

Toutefois, la pression était surtout sur les épaules de Genk, car la position de Thorsten Fink semble en grand danger et un bon résultat aurait aidé non seulement les Limbourgeois mais aussi leur entraîneur.

Bien vite, Genk mettra Midtjylland sous pression avec plusieurs arrêts de la part du portier adverse. Mais c'est une erreur de Hendrik van Crombrugge qui finira par coûter cher aux visiteurs.

Sur une frappe lointaine d'Osorio, Van Crombrugge a laissé échapper le ballon, permettant à Gue-sung Cho de faire 1-0 pour l'équipe danoise sans difficulté.

Midtjylland se rapprochera plus souvent du 2-0 que Genk de l'égalisation en seconde periode. Les entrées de Sor et Mirisola amèneront un peu plus d'entrain devant, sans succès.





Avec un 10/18, Genk reste dans le top 24 mais se retrouve en danger et devra travailler dur pour rester bien placé. Et Thorsten Fink, de son côté, est encore plus sous pression..