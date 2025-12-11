Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Noni Madueke, bourreau du Club de Bruges mercredi soir, a été élu joueur de la semaine en Ligue des Champions. Le joueur d'Arsenal devance Charles De Ketelaere et Jules Koundé.

La sixième journée de Ligue des Champions n’a pas souri aux clubs belges. Mardi, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée face à l’Olympique de Marseille, tandis que le Club de Bruges n’a pas réussi à créer l’exploit face à Arsenal ce mercredi.

Les Blauw & Zwart ont été submergés en milieu de première période et, dès le retour des vestiaires, Noni Madueke a scellé la première défaite d’Ivan Leko depuis son retour sur le banc grâce à son deuxième but personnel.

Noni Madueke joueur de la semaine en Ligue des Champions, Charles De Ketelaere deuxième

Le joueur d’Arsenal a été désigné joueur de la semaine en Ligue des Champions par l’UEFA. Il devance Charles De Ketelaere, qui a marqué un but et délivré une passe décisive lors de la victoire de l’Atalanta contre Chelsea.

Auteur d’une prestation de haut niveau, le Diable Rouge de 24 ans est en grande forme et faisait partie des favoris pour recevoir ce prix. Les deux autres candidats ont toutefois également brillé.

Jules Koundé, avec son doublé en trois minutes pour offrir la victoire au FC Barcelone contre l’Eintracht Francfort, termine troisième, juste devant Oscar Gloukh, auteur d’un doublé avec l’Ajax sur la pelouse de Qarabag. L’Israélien a inscrit son deuxième but sur un service de Mika Godts.



