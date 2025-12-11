La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

On s'y attendait : après que la nouvelle ait été annoncée ce matin dans la presse, La Louvière a confirmé le départ de son directeur sportif.

C'était l'annonce surprise de ce matin : le Nieuwsblad, entre autres médias, annonçait que David Verwilghen, directeur sportif de la RAAL, allait quitter les Loups direction le RSC Anderlecht.

Verwilghen, en poste à La Louvière depuis 2017 et considéré comme l'un des principaux artisans du succès des Loups, devient le directeur du recrutement du Sporting d'Anderlecht. Une nouvelle désormais confirmée par la RAAL.

La RAAL annonce le départ de Verwilghen

Via un communiqué publié sur son site officiel, La Louvière confirme en effet le départ de Verwilghen pour le RSCA :

"Une page se tourne dans la structure de la RAAL La Louvière.

Notre Directeur sportif, David Verwilghen, a fait part de son souhait de quitter le club afin de rejoindre le RSC Anderlecht", lit-on.





"David assurera la transition durant les prochaines semaines, durant lesquelles la RAAL se réorganisera afin d’assurer sa relève et maintenir ses objectifs et ses ambitions.

La famille de la RAAL remercie David Verwilghen pour ces belles années et lui souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure !".