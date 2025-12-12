Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Zulte Waregem reçoit la RAAL ce week-end et veut repartir de l'avant après 7 matchs sans victoire. Sven Vandenbroeck a pointé l'un des problèmes de son équipe.

Zulte Waregem était l'une des sensations du début de saison mais connaît un contrecoup ces derniers mois, avec une série de 7 matchs sans victoire. Après le partage à OHL, Sven Vandenbroeck n'avait pas caché sa frustration : "Bien sûr, j'en ai assez de ces partages, même si globalement, un point à l'extérieur est suffisant pour nous. Mais nous sommes parfois trop gentils", estimait-il.

Le coach de l'Essevee a notamment souligné un problème, et l'a fait en taclant nommément un joueur, à savoir Anosike Ementa : "Notre attaquant ne parvient plus à garder un ballon. Ca fait une énorme différence et c'est un problème pour nous", regrette Vandenbroeck.

Le Danois n'a marqué qu'une fois cette saison, mais ses qualités résident ailleurs : il pèse énormément sur la défense et, comme le souligne son entraîneur, il sait garder un ballon... ou du moins savait. Comme tout Zulte Waregem, il est un peu moins en jambes ces dernières semaines.

Une sortie à la Besnik Hasi

Cette sortie de Sven Vandenbroeck aurait pu en rappeler une autre : celle de Besnik Hasi, la saison passée à Malines, quand l'ex-coach des Sang & Or pointait Lion Lauberbach du doigt pour son manque d'efficacité. Mais il n'y aura pas de "crise" entre les deux hommes.



"J'ai eu une bonne discussion avec l'entraîneur. Tout est clarifié. Je me rends compte moi-même que je dois améliorer des choses", relativise Ementa à ce sujet dans le Nieuwsblad. "Bien sûr, j'aimerais aussi avoir déjà marqué un peu plus, mais je ne m'en fais pas : si je travaille, les buts viendront. Et le reste de l'équipe profite des duels que je gagne".