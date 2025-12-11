Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"
Photo: © photonews
Dans une récente interview, Vincent Mannaert est revenu sur les premiers pas de Rudi Garcia chez les Diables Rouges. Il a souligné que les objectifs avaient été atteints et que des aspects positifs étaient également ressortis de la récente campagne.

Selon Vincent Mannaert, on ne peut pas attribuer directement les erreurs individuelles des joueurs au sélectionneur Rudi Garcia. La qualification pour la Coupe du monde 2026 a été assurée et, auparavant, le maintien dans le groupe A de la Ligue des Nations avait également été garanti. Après une défaite contre l’Ukraine, la Belgique s’était imposée de manière convaincante à Genk, renouant ainsi le lien avec son public.

Après le match contre le Pays de Galles, remporté dans la douleur à Bruxelles, Vincent Mannaert a eu un long échange avec Rudi Garcia. Les changements opérés, notamment le remplacement de Trossard et De Cuyper sur le flanc gauche et l’entrée de Lukebakio, ont été abordés. Garcia a reconnu lui-même qu’il aurait pu faire certains choix différemment, ce qui, selon Mannaert, témoigne d’une grande capacité d’auto-analyse.

Des choix forts qui ont convaincu

Outre les résultats obtenus, Vincent Mannaert a souligné le rôle de Rudi Garcia dans l’émergence de nouveaux joueurs. "Il est également positif qu’il ait mis plusieurs joueurs en avant", a-t-il déclaré dans son grand entretien accordé au Nieuwsblad.

"Le choix de Nicolas Raskin s’est avéré très judicieux. Il a parfaitement répondu présent. Hans Vanaken, qui était sorti du radar des Diables Rouges, a également joué un rôle important lors de ces qualifications pour la Coupe du monde", a ajouté Mannaert. Selon lui, le sélectionneur a fait de bons choix dans la constitution de son groupe.

Lire aussi… Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence
Les prochains mois verront quatre matches amicaux : deux en mars, contre les États-Unis et le Mexique à Atlanta et Chicago, puis deux début juin, juste avant le départ pour le Mondial. Ces rencontres permettront de corriger les erreurs défensives et de préparer l’équipe pour la grande échéance.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Rudi Garcia

