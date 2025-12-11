Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Hugo Broos devrait a priori emmener l'Afrique du Sud à la CAN et à la Coupe du Monde. Mais il va devoir répondre à de graves accusations.

Hugo Broos entame la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Afrique du Sud le 21 décembre prochain. Mais en attendant la compétition, le Belge a donné une conférence de presse qui pourrait lui coûter cher.

Mbekezeli Mbokazi, sélectionné par Broos, a en effet raté son vol vers le camp d'entraînement, et le sélectionneur n'en était pas satisfait. Au point de tenir des propos peu appréciés au pays.

🔴 UDM TAKES @BafanaBafana Coach Hugo Broos to the Human Rights Commission for alleged racist & sexist remarks!! 🔴



"Thoughts please....!!"~P.M. 🕊 pic.twitter.com/ZHhpyx83kt — robertmarawa (@robertmarawa) December 11, 2025

"Les Orlando Pirates essaient de le protéger de son propre manque de professionnalisme. C'est très grave, vraiment très grave. Si vous avez 19 ans et que vous pouvez aller à la Coupe d'Afrique des Nations et à la Coupe du Monde, vous ne devez pas chercher à prendre des jours de congé en plus", estime Broos.

"Je vais avoir une discussion avec lui. C'est un garçon noir, mais après notre conversation, il quittera ma chambre comme un blanc. Il sera livide", a déclaré Broos lors de la conférence de presse. Des propos maladroits et qui n'ont pas plu du tout en Afrique du Sud.



The United Democratic Movement (UDM) a déposé une plainte officielle auprès de la Commission Sud-Africaine des Droits de l'Homme (SAHRC) pour des propos jugés racistes. Une plainte pour sexisme aurait également été déposée, car Broos se serait exprimé de manière dénigrante à l'égard de l'agente de Mbokazi.