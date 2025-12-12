Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Photo: © photonews

Genk a subi un nouveau revers en déplacement à Midtjylland. Heureusement, le partage des Limbourgeois au Danemark n'est pas catastrophique au classement.

"Je suis déçu, bien sûr", a reconnu Hendrik Van Crombrugge, fautif sur le but adverse, dans son analyse au micro de PlaySports après la défaite contre le FC Midtjylland. "Nous avons en effet très bien commencé le match, et cette erreur est très dommage".

"Nous savons que de telles erreurs sont sanctionnées à ce niveau. Cela nous coûte un point. Techniquement, c'était très mal exécuté de ma part et c'est pénible que cela nous coûte tant au décompte final", regrette-t-il. 

"Ce but a été un tournant. Après ce but, il était difficile de jouer de l'arrière. En deuxième mi-temps, nous avons essayé de jouer un peu plus, mais nous n'avons pas réussi à créer beaucoup d'occasions."

Défaite douloureuse pour le KRC Genk

Tout n'est pas mauvais à Genk pour autant : "Nous avons montré une réaction après la défaite contre l'Antwerp, selon moi", a déclaré Van Crombrugge. "C'était l'approche d'aujourd'hui, c'est ce que nous avions souligné à l'avance."

"Nous devions voir cela comme une occasion de montrer notre vrai visage. Nous avons montré beaucoup de coeur pendant 90 minutes. Sans mon erreur, nous aurions pris ici un point mérité".

KRC Genk
FC Midtjylland
Hendrik Van Crombrugge

