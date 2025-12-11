Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke est à la recherche d'un dernier défi pour la suite de sa carrière, et deux options ont été brièvement citées en Belgique : Anderlecht et le Club de Bruges.

Très vite, cependant, cette rumeur a été niée par rien moins que le frère de l'attaquant lui-même, Jonathan Benteke. Mais l'hypothèse d'un retour de Benteke en Belgique n'en a pas moins été lancée, et Bruges aurait bien besoin d'un buteur pour finir la saison en force.

Tresoldi comme Vermant ont en effet du mal à alimenter le marquoir, et Marc Degryse estime donc que le profil du Diable Rouge pourrait convenir. "Vous avez besoin d'un joueur expérimenté pour guider ces jeunes attaquants, quelqu'un qui peut leur montrer quoi faire", déclare le Soulier d'Or et ancien brugeois sur VTM. Mais Degryse le sait : Dévy Rigaux a affirmé que le Club ne pensait pas à ce transfert.

Toby Alderweireld en faveur de l'arrivée de Benteke à Bruges

Frank Boeckx, à ses côtés, a quant à lui émis des réserves : "Il réussit bien en MLS, soit, mais ce championnat est-il comparable à la compétition belge ? Il ne jouerait pas tous les matchs en Belgique, certes, car le Club ne voudrait pas bloquer ses jeunes talents", concède le consultant.

Toby Alderweireld, qui connaît bien Benteke pour l'avoir côtoyé en sélection et affronté en Premier League, verrait son arrivée d'un bon oeil. "Si le Club veut dominer à nouveau, ce serait le cas avec Benteke. Il est très fort dans le jeu aérien et il sait marquer des buts, bien sûr. J'en sais quelque chose : ce serait un sacré renfort pour Bruges", assure-t-il.



On devrait en savoir plus assez vite concernant l'avenir de Christian Benteke, qui rêve encore secrètement d'intégrer in extremis le groupe des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026. Pour cela, il devra faire le bon choix... et marquer beaucoup.