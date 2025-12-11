Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat est l'un des talents les plus suivis d'Europe cette saison, et ne devrait pas rester bien longtemps au RSC Anderlecht. Mais pourrait-il déjà partir cet hiver ?

Nathan De Cat (17 ans) est d'ores et déjà sur la liste de la plupart des grands clubs européens. Plus besoin d'envoyer des scouts au Lotto Park pour observer le grand talent du RSC Anderlecht jouer : tout le monde sait qu'il est un diamant brut, et qu'il en coûtera très cher pour se l'offrir.

Récemment élu Joueur du mois de novembre par La Dernière Heure, De Cat en a profité pour répondre aux questions des supporters, qui lui ont été passées par nos confrères. Et l'une de ces questions concernait bien sûr son avenir.

De Cat ne partira pas cet hiver

"Un départ cet hiver ? Je n'en ai aucune intention", affirme-t-il d'emblée. Le Sporting recevra certainement des offres, mais laisser partir De Cat dès ce mercato hivernal n'est ni dans les plans, ni dans l'intérêt du club - et probablement pas du joueur.

Concernant l'été prochain, c'est plus compliqué, et le "ket" botte en touche : "Je n'en sais rien. Il faut demander à mes parents", déclare Nathan De Cat. "C'est bien que l'on cite tous ces clubs à mon sujet, mais je n'y prête pas trop attention. Nous sommes en pleine saison".

À 17 ans seulement, De Cat n'a donc qu'une chose en tête : jouer au football et prendre du plaisir. "Ma vie, c'est le foot, les études et dormir. Je n'ai pas le temps pour autre chose", assure-t-il. "On m'en parle parfois mais j'essaie de ne pas y prêter attention".