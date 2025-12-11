Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

David Pagou est le nouveau sélectionneur du Cameroun. Un illustre inconnu à l'échelle internationale, qui s'est signalé par une incongruité dans sa première liste.

Le conflit entre Marc Brys et Samuel Eto'o a beau avoir continué dans des proportions de plus en plus graves, il semblerait que l'imbroglio se dirige (enfin) vers une issue : sauf gros retournement de situation, ce n'est pas Brys mais David Pagou qui emmènera les Lions Indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations.

Pagou est un illustre inconnu à l'échelle internationale : cet entraîneur de 56 ans n'a jusqu'ici travaillé qu'au Cameroun, et dirigeait avant sa nomination le Coton Sports de Garoua. Avant cela, il avait coaché le Stade Renard, l'Aigle Royal et le PWD Bamenda.

Un joueur de D6 brésilienne à la CAN

Loin d'être un profil de premier plan, donc, au point où on peut se demander si Pagou n'est pas avant tout là pour servir de "faux nez" à Samuel Eto'o, président de la Fécafoot et qui a tenté d'interférer avec le travail de Brys durant tout son mandat.

Mais encore plus que son identité, c'est la sélection de David Pagou pour la CAN 2025 qui a fait se lever quelques sourcils. En effet, le nouveau sélectionneur du Cameroun s'est passé de quelques cadres, comme André Onana ou Vincent Aboubakar... et a repris un certain Arnold Maël Kamdem (25 ans), joueur du CS Sinop... en D6 brésilienne.



Une sélection qui ne s'explique que par une seule raison : Kamdem a connu Pagou lorsqu'il était jeune, durant ses années au Cameroun. Depuis de longues années, il évolue au Brésil, principalement dans les divisions inférieures. Il n'avait naturellement jamais été appelé en équipe nationale...