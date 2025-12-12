Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/12

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges souhaiterait se renforcer cet hiver, et a dès lors noté le nom de l'un ou l'autre joueur. Parmi ceux-ci, Ousmane Diao, défenseur de Midtjylland.