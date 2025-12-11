Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Cette semaine, Yannick Carrasco a boudé l'entraînement d'Al-Shabab, le club n'ayant pas donné suite à sa demande d'engager une femme de ménage. La situation est pour le moins insolite.

Yannick Carrasco est arrivé en septembre 2023 à Al-Shabab, un club de Saudi Pro League aux moyens relativement limités, qui se bat pour ne pas descendre.

Devenu titulaire de l’équipe, l’ancien Diable Rouge (78 sélections), qui était encore aligné à chaque match par Domenico Tedesco à l’Euro 2024, mais qui ne joue pas sous les ordres de Rudi Garcia, est le joueur offensif de référence d’Al-Shabab.

Évoluant dans la même équipe qu’un certain Wesley Hoedt (ex-Antwerp et Anderlecht), Yannick Carrasco a inscrit six buts et délivré une passe décisive en onze matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Yannick Carrasco ne veut plus s'entraîner tant que son club n'engage pas... une employée de maison

Le joueur de 32 ans est cependant en plein différend avec son club, selon le quotidien saoudien spécialisé dans l’actualité sportive Al-Riyadhiah. En effet, Yannick Carrasco aurait refusé de se rendre au centre d’entraînement tant que sa demande… d’engager une employée de maison n’avait pas été acceptée.



L’ancien joueur de Monaco et de l’Atlético de Madrid, formé en partie au Racing Genk, aurait menacé de ne pas se présenter un deuxième jour consécutif si les démarches pour satisfaire sa demande n’étaient pas lancées. Une situation pour le moins surprenante.