Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League
Photo: © photonews
Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!
L'Union Belge a dévoilé l'identité des arbitres qui seront chargés de diriger les rencontres de championnat ce week-end.
La Pro League a dévoilé sur son site officiel les nominations des arbitres pour la 18e journée à venir. Celle-ci s'ouvrira ce vendredi avec la réception d'OHL par le Standard. C'est Massimiliano Ledda qui dirigera cette rencontre à Sclessin, sur le coup de 20h45.
Le lendemain, à 16h, Kevin Van Damme dirigera Cercle de Bruges - KV Malines. Wesli De Cremer arbitrera quant à lui Zulte Waregem - RAAL, prévu à 18h15 au Gaverbeek.
Enfin, le choc de ce week-end opposera le RSC Anderlecht à Saint-Trond (20h45) et sera arbitré par Lothar D'Hondt.
Dimanche, le topper entre La Gantoise et l'Antwerp (13h30) sera arbitré par Nicolas Laforge. Dender-Bruges (16h) sera dirigé par Bert Verbeke, tandis que le match opposant Charleroi à l'Union Saint-Gilloise sera sifflé par Lawrence Visser.
Enfin, le dernier match de cette 18e journée, prévu à 19h15 ce dimanche et qui opposera Genk à Westerlo, sera arbitré par Michiel Allaerts.
Lire aussi… La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027›
The referees in charge for the upcoming Pro League matchday. ⌚️— Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) December 11, 2025
🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ
🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/6lu1fc1jHq
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot