Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

La Belgique a été plutôt gâtée par le tirage pour la Coupe du Monde 2026 : les Diables Rouges affronteront l'Egypte, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Mais Thibaut Courtois ne veut pas tirer de plans sur la comète.

A-t-on vraiment hérité d'un tirage facile pour cette Coupe du Monde 2026 ? Au vu des calibres sur lesquels la Belgique aurait pu tomber notamment dans le chapeau 2, l'Egypte est en tout cas un assez bon tirage. L'Iran est une équipe très régulière en compétitions internationales, tandis que la Nouvelle-Zélande est solide mais très abordable.

Pour Thibaut Courtois, de toute façon, il est inutile de prétendre savoir comment les choses se passeront. "En 2014 aussi, nous étions dans une poule avec l'Algérie, la Russie et la Corée du Sud. Sur papier, c'était "facile", mais au final, nous nous sommes retrouvés menés dans le match d'ouverture contre l'Algérie", rappelle-t-il dans une interview accordée à Sporza.

Courtois reste prudent

"Tout ça pour dire qu'un match a parfois l'air facile mais qu'en Coupe du Monde, ce n'est jamais le cas", estime Courtois. "Chaque match est difficile et les circonstances peuvent parfois jouer contre vous : un carton rouge tôt dans le match, un but encaissé rapidement, le ballon qui ne veut pas rentrer... ne clamons pas que nous allons nous qualifier si facilement".

Le gardien de but du Real Madrid souligne même que la première place n'est pas forcément synonyme d'avantage pour la suite. "Parfois, c'est mieux de finir deuxième, car le "meilleur troisième" d'un autre groupe peut être une équipe du top comme l'Italie qui serait un peu passée au travers... De toute façon, en Coupe du Monde, tu dois savoir battre tout le monde pour aller loin".


En 2018, la Belgique avait connu un tel scénario : finir premier du groupe signifiait affronter le Brésil en quarts, tandis que finir deuxième (en ne battant pas l'Angleterre) ouvrait le côté de tableau le plus "facile" sur papier. On se rappelle cependant comment les choses se sont passées... 

