📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

Le Sporting d'Anderlecht a vécu un mois de novembre parfait, et Besnik Hasi ainsi que Nathan De Cat ont d'ailleurs été récompensés individuellement.

En novembre, le Sporting d’Anderlecht a su profiter des faux-pas de l’Union, et surtout du Club de Bruges, pour se rapprocher à six points de la première place du championnat.

Après un début de saison plus délicat, les Mauves ont enchaîné six matchs consécutifs sans défaite : la victoire face à Ninove fin octobre, quatre succès en championnat en novembre, et la qualification à Genk début décembre, après prolongations.

Besnik Hasi entraîneur du mois et Nathan De Cat joueur du mois en Pro League

Et si le Sporting d’Anderlecht s’est autant rapproché de ses concurrents directs, c’est parce qu’il les a battus. En Pro League, le RSCA s’est imposé successivement face à Malines (3-1), le Club de Bruges (1-0), la RAAL La Louvière (0-1) et l’Union (1-0).

Un mois conclu avec un 12/12, six buts marqués et un seul encaissé, des victoires dans le derby bruxellois et dans le Topper. Un mois de rêve, pour lequel Besnik Hasi et Nathan De Cat ont été récompensés individuellement.

En effet, le coach de 53 ans a été élu entraîneur du mois en Jupiler Pro League, tandis que le jeune prodige de 17 ans a été désigné joueur du mois. Ils ont reçu leur trophée à Neerpede cette semaine et ont été mis à l’honneur par le club sur ses réseaux sociaux.



