Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Révélation de la saison et joueur du mois de novembre, Nathan De Cat est présenté comme la surprise potentielle dans le groupe de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026. L'Anderlechtois apprécie, mais calme le jeu.

S’il était déjà titulaire et très en vue avec le RSCA Futures la saison dernière, Nathan De Cat a surtout été découvert cette saison par le grand public. Pour sa première année au sein de l’équipe première d’Anderlecht, le jeune talent explose véritablement et se révèle aux yeux du monde entier. Il n’a d’ailleurs pas fallu longtemps pour que plusieurs grands clubs européens s’intéressent à lui.

Il y a peu, le milieu de terrain est parti au Qatar pour disputer un match de la Coupe du monde U17 avec la Belgique… contre l’avis initial d’Anderlecht, qui le considère comme indéboulonnable et ne voulait absolument pas s’en passer.

Nathan De Cat, surprise à la Coupe du monde ?

Nathan De Cat est une véritable révélation, comme le confirme sa valeur sur Transfermarkt. Évalué à 2,5 millions d’euros en juin, le joueur de 17 ans vaut aujourd’hui 17 millions d’euros et fait partie des joueurs U18 les plus chers du monde.

Son évolution est fulgurante, et avec les quelques blessures au milieu de terrain, beaucoup se demandent s’il ne sera pas déjà la révélation de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026. Élu joueur du mois de novembre en Jupiler Pro League, Nathan De Cat a répondu avec modestie dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure.

"Ce serait vraiment chouette d’y être. Jouer une Coupe du monde est un rêve, c’est le plus beau tournoi qui existe. Cependant, je ne l’ai pas mis dans mes objectifs. Je ne dirai pas non si on m’appelle, mais je suis conscient qu’il y a beaucoup de monde dans mon secteur de jeu et beaucoup de très bons joueurs. Le trajet est encore long, mais j’espère un jour intégrer le noyau des Diables", a-t-il tempéré.