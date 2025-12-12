Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur
Le Club de Bruges souhaiterait se renforcer cet hiver, et a dès lors noté le nom de l'un ou l'autre joueur. Parmi ceux-ci, Ousmane Diao, défenseur de Midtjylland.
Ce jeudi, le Racing Genk se rendait à Midtjylland pour y affronter le club local, et s'est incliné sur le score de 1-0. Une défaite à laquelle a participé un certain Ousmane Diao (21 ans), titulaire et encore impressionnant ce soir face aux Belges.
Diao suivi par Bruges ?
Diao s'est présenté au football belge ce soir, mais serait en réalité déjà sur la liste d'un club de Pro League ; en effet, selon Africafoot, le défenseur sénégalais serait suivi de très près par le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart auraient pris contact avec Midtjylland concernant Diao.
Problème : le Club de Bruges ne serait pas le seul club intéressé - loin de là. Le FC Séville, Fulham, Crystal Palace ou encore Bournemouth seraient également sur le coup.
Diao est estimé à 7,5 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme particulièrement élevée pour un défenseur central. Il semble assez difficile d'imaginer que le FC Bruges mette un tel montant pour un défenseur cet hiver.
