Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur

Le Club de Bruges aurait un défenseur central sénégalais dans le viseur
Photo: © photonews
Deviens fan de FC Bruges! 5849

Le Club de Bruges souhaiterait se renforcer cet hiver, et a dès lors noté le nom de l'un ou l'autre joueur. Parmi ceux-ci, Ousmane Diao, défenseur de Midtjylland.

Ce jeudi, le Racing Genk se rendait à Midtjylland pour y affronter le club local, et s'est incliné sur le score de 1-0. Une défaite à laquelle a participé un certain Ousmane Diao (21 ans), titulaire et encore impressionnant ce soir face aux Belges.

Diao suivi par Bruges ? 

Diao s'est présenté au football belge ce soir, mais serait en réalité déjà sur la liste d'un club de Pro League ; en effet, selon Africafoot, le défenseur sénégalais serait suivi de très près par le Club de Bruges. Les Blauw & Zwart auraient pris contact avec Midtjylland concernant Diao.

Problème : le Club de Bruges ne serait pas le seul club intéressé - loin de là. Le FC Séville, Fulham, Crystal Palace ou encore Bournemouth seraient également sur le coup.

Diao est estimé à 7,5 millions d'euros sur Transfermarkt, une somme particulièrement élevée pour un défenseur central. Il semble assez difficile d'imaginer que le FC Bruges mette un tel montant pour un défenseur cet hiver.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges

Plus de news

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

Simon Mignolet va-t-il prolonger au Club de Bruges ?

07:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/11

07:00
🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

08:00
Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

Une sortie à la Hasi : "Mon attaquant ne sait plus garder un ballon"

07:20
Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

Christian Benteke serait-il un renfort pour le Club de Bruges ? "Peut-on comparer la MLS à la D1A ?"

22:00
Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

Van Crombrugge reconnaît son erreur mais reste optimiste

06:40
Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

Voici les arbitres en charge des rencontres de la 18e journée de Pro League

23:00
Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

Aïe ! Hugo Broos accusé.. de racisme en Afrique du Sud

22:30
2
Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

Ça ne s'arrange pas : Genk s'incline suite à une erreur de Van Crombrugge

21:40
Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

Thibaut Courtois se méfie du tirage "facile" : "Finir deuxième peut même être préférable"

21:20
1
Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

Nathan De Cat sur le départ dès cet hiver ? Il répond

21:00
Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

Marc Brys a dû bien rire : son successeur convoque un joueur... de D6 brésilienne pour la CAN

20:30
La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

La RAAL officialise la nouvelle : David Verwilghen rejoint Anderlecht

19:43
Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

Le Standard dans le top 6 ? Felice Mazzù n'y voit pas un hasard

19:30
1
Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

Ivan Leko répond au mécontentement des supporters du Club de Bruges : "Ils démontrent notre force"

16:30
Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

Nathan De Cat, la surprise de Rudi Garcia pour la Coupe du monde ? "Ce n'est pas dans mes objectifs"

19:00
2
Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

Le bourreau de Bruges élu joueur de la semaine en Ligue des Champions, juste devant un Diable Rouge

18:00
Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

Les deux choix forts de Rudi Garcia qui ont convaincu Vincent Mannaert : "Ça s'est avéré très judicieux"

18:30
1
Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

Insolite : Yannick Carrasco sèche l'entraînement en Arabie Saoudite car il n'a pas... de femme de ménage

17:30
3
📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

📷 Besnik Hasi et Nathan De Cat récompensés après le mois de novembre parfait d'Anderlecht

17:00
"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour Interview

"Le foot n'est plus ce que j'aime le plus" : Gabriel Jesus se confie à notre micro après son retour

13:00
Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe" Analyse

Le monde entier nous l'envie : "Il est le meilleur en Europe"

15:40
Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

Grosse déception pour Sofiane Boufal... qui n'est pas une si mauvaise nouvelle pour l'Union

16:00
Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

Ressorti du placard chez les U23 d'Anderlecht, Thomas Foket réagit : "J'ai tenu le coup"

15:20
Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

Après le refus de Promise David, West Ham vise un joueur... d'un promu en D1A !

15:00
Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

Olivier Renard doit-il s'inquiéter? Pourquoi Anderlecht est allé chercher le directeur sportif de la RAAL

14:40
1
Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

Un mois après le conflit entre Rudi Garcia et Gilles De Bilde, Vincent Mannaert sort du silence

14:20
1
Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

Coup dur pour Frédéric Frans : le RWDM déforcé pour la réception importante de l'Olympic Charleroi

14:00
Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé" Interview

Le Standard, le... nouveau-né de Vincent Euvrard : "Des analystes me disent que beaucoup de choses ont changé"

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/12: Abdullai - Baouf - David

12:00
De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

De gardien numéro 3... à titulaire contre Arsenal, Dani van den Heuvel se confie : "J'étais mentalement prêt"

09:20
📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

📷 Le Standard portera un maillot très spécial face à OHL ce vendredi

12:30
La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

La Pro League sans Playoffs : voici le programme de la saison 2026-2027

10:30
Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

Genk et Anderlecht à la lutte pour un attaquant prometteur

12:00
📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

📷 Jorthy Mokio, en difficulté à l'Ajax, envoie un message clair

11:00
Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

Quand Dimitri De Condé défend son joueur... et pointe Romeo Vermant du doigt

09:40

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Journée 6
Kairat Almaty Kairat Almaty 0-1 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus
Bayern Munich Bayern Munich 3-1 Sporting Portugal Sporting Portugal
PSV PSV 2-3 Atlético Madrid Atlético Madrid
Atalanta Atalanta 2-1 Chelsea Chelsea
Union SG Union SG 2-3 Marseille Marseille
FC Barcelone FC Barcelone 2-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Inter Inter 0-1 Liverpool Liverpool
Monaco Monaco 1-0 Galatasaray Galatasaray
Tottenham Tottenham 3-0 Slavia Prague Slavia Prague
Villarreal Villarreal 2-3 FC Copenhague FC Copenhague
FK Qarabag FK Qarabag 2-4 Ajax Ajax
Juventus Juventus 2-0 Pafos FC Pafos FC
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2-2 Newcastle Utd Newcastle Utd
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2-2 Bodo Glimt Bodo Glimt
Real Madrid Real Madrid 1-2 Manchester City Manchester City
Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao 0-0 PSG PSG
FC Bruges FC Bruges 0-3 Arsenal Arsenal
SL Benfica SL Benfica 2-0 Napoli Napoli
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved