Le Real Madrid proche de déjà trouver son premier renfort pour la saison prochaine

Le Real Madrid serait tout proche d'avoir trouvé sa première recrue pour la saison prochaine. Trent Alexander-Arnold pourrait bel et bien devenir un Madrilène cet été.

L'entourage du latéral anglais aurait reçu une proposition de contrat de la part du club madrilène, selon Fabrizio Romano. Le journaliste ajoute également que la proposition salariale correspondrait à la politique du club qui ne souhaite pas offrir un salaire démesuré.

Celui qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec les Reds pourrait donc rejoindre la capitale espagnole gratuitement. Liverpool ne tirerait donc pas profit de son joueur, qui est estimé à 75 millions d'euros.

Cette saison, Alexander-Arnold a pris part à 39 rencontres toutes compétitions confondues. Il a inscrit 3 buts et délivré 7 passes décisives.

Parfois en deçà défensivement, il est l'un des meilleurs latéraux droits quand il s'agit de jouer vers l'avant. Plus d'informations concernant sa venue à Madrid devraient circuler dans les prochains jours.

🚨💣 Trent Alexander-Arnold and Real Madrid, closer and closer after story revealed 1 year ago.



The official contract proposal from Real has been sent to TAA and his camp.



Discussions underway on details of the deal; all parties involved CONFIDENT to get the agreement done. pic.twitter.com/jlXHEzP2MX