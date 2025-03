Le Beerschot a-t-il encore son mot à dire dans ces Play-downs ?

Actuellement dernier avec 14 points de retard sur le Cercle de Bruges, le Beerschot a déjà un pied en Challenger League. Cependant, il a tout de même son rôle à jouer.

Une descente pas encore actée

Même si comme mentionné plus haut, le Beerschot compte 14 points de retard sur la place de maintien, tout peut aller très vite dans le football. Même si la marge d'erreur pour les hommes de Dirk Kuyt est très faible puisque seuls 18 points sont à jouer au total dans ces Play-downs.

Il faudrait presque un miracle pour voir le Beerschot encore évoluer en Pro League la saison prochaine car au-delà des 14 points à prendre sur 18, il faut aussi que les autres équipes ne prennent (presque) pas de points... ce qui n'est pas possible puisqu'elles s'affrontent entre elles. L'écart se creusera forcément par rapport à la lanterne rouge.

La place de 2e des Playdowns, à 13 points, est presque aussi inatteignable mais un poil plus réaliste. Dans tous les cas, le Beerschot est condamné à un rôle d'arbitre.

Un rôle important

Certes, le maintien est compromis et les chances de descente sont presque à 100%, mais tout est dans la manière. Il est important, malgré une descente, de quitter la division la tête haute en donnant tout jusqu'à la dernière journée afin de laisser une belle image.

Dans le cas du Beerschot, ils vont également jouer un rôle très important dans ces Play-downs en influençant la course au maintien et en ne se laissant pas battre sans jouer. Une victoire des hommes de Kuyt face au Cercle dans la première journée, et le maintien est relancé pour Saint-Trond et Courtrai.

Même si la saison aura été compliquée pour le Beerschot, le tout est d'essayer de finir ce chapitre en beauté et pourquoi pas fêter l'un ou l'autre succès qui ferait du bien au moral. Une chose est sûre, les Anversois ne donneront pas leur peau gratuitement.