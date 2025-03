Un pays qualifié pour le Mondial 2026... mais interdit de jouer aux États-Unis ?

Des restrictions d'entrée aux États-Unis pourraient empêcher l'Iran de participer, malgré sa réussite sportive. La FIFA cherche des solutions.

Le Japon, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine viennent de décrocher leur précieux sésame pour le Mondial 2026 nord-américain. Mais derrière ces célébrations, un dossier épineux émerge : la participation de l'Iran pourtant qualifiée sportivement, se heurte à un mur politique.

Les restrictions d'entrée sur le sol américain, instaurées sous l'administration Trump, pourraient priver la sélection iranienne de cette compétition planétaire. Le cœur du problème bat au rythme d'une liste sécuritaire controversée.

L'Iran figure parmi 41 nations dont les ressortissants font l'objet de contrôles renforcés pour entrer aux États-Unis.

Une mesure qui s'appliquerait également aux joueurs et staff technique, selon les informations du Guardian et Reuters. Le football se retrouve ainsi pris en tenaille entre diplomatie et sport.

Face à ce blocage inédit, la FIFA étudierait des solutions alternatives. L'option la plus crédible verrait l'Iran disputer l'intégralité de ses matchs de groupe au Mexique ou au Canada, évitant ainsi le territoire américain. Un montage complexe qui nécessiterait l'accord des trois pays hôtes et une refonte partielle du calendrier.