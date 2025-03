Felice Mazzu ferme le débat sur Lamkel Zé : "C'est sa vie, donc je n'ai rien à dire"

Felice Mazzu reste concentré sur l'aspect sportif de Saint-Trond malgré les rumeurs entourant Lamkel Zé.

La situation de Didier Lamkel Zé à Saint-Trond fait couler beaucoup d'encre. L'attaquant camerounais serait en désaccord avec l'entraîneur Felice Mazzù après avoir été écarté du stage aux Pays-Bas. Le technicien aurait privilégié des joueurs à 100 % de leurs capacités physiques, laissant Lamkel Zé en marge du groupe.

Interrogé sur ce dossier sensible à l’approche des barrages, le coach de Saint-Trond a choisi de ne pas s’étendre sur le cas personnel de son joueur. "C’est sa vie, donc je n’ai rien à dire. Nous avons eu un stage d’entraînement réussi aux Pays-Bas, où nous avons travaillé dur et où le groupe s’est encore plus soudé. Nous nous concentrons pleinement sur l’aspect sportif." a-t-il déclaré via Het Laatste Nieuws.

Avec cette absence lors du stage néerlandais et son message cryptique, Lamkel Zé semble avoir déjà un pied dehors. Le timing est pourtant délicat : Saint-Trond doit se préparer pour les barrages.

Une cohabitation devenue impossible

Les tensions entre l’entraîneur et son attaquant ne datent pas d’hier. Mazzù, connu pour son exigence semble avoir tranché : priorité à l’engagement et à la disponibilité physique. De son côté, Lamkel Zé, souvent imprévisible donne l’impression de chercher un nouveau défi.

La priorité reste évidemment le maintien, mais cette histoire Lamkel Zé pourrait bien distraire le groupe au mauvais moment.