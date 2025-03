Marc Wilmots et Karel Geraerts ne sont pas les seuls Belges à avoir quitté Schalke : "La direction voulait que je reste"

Schalke 04 vit des heures sombres. Les Belges qui constituaient son encadrement il y a quelques mois encore en ont pâti.

En proie à de graves difficultés financières, Schalke 04 continue de vaciller en deuxième division allemande. Côté belge, les départs de Marc Wilmots et Karel Geraerts ont été assez médiatisés, mais deux autres de nos compatriotes travaillaient dans la Ruhr en tant qu'adjoints. Tim Smolders est parti en même temps que Geraerts, Peter Balette est encore resté un mois.

"Les dirigeants du club souhaitaient que je reste. C'était aussi très agréable de travailler avec le nouvel entraîneur Kees van Wonderen, mais le bon feeling s'est envolé. Et puis la situation à domicile a commencé à peser deux fois plus lourd. Le club l'a compris, nous nous sommes séparés dans les meilleures circonstances", explique Balette au Belang van Limburg.

Un club en chute libre

Il jette un regard positif sur son passage à Gelsenkirchen : "Jouer toutes les deux semaines devant près de 62 000 spectateurs, je veux encore revivre cette expérience. Je ne l'ai pas regretté une seule seconde. Si Karel n'avait pas été renvoyé, je serais encore là-bas. Mais après son licenciement, c'est devenu trop lourd mentalement. Je ne voulais pas non plus que ma femme, mon frère et ma sœur s'occupent de plus en plus de mes parents".

Le contexte familial n'était pas évident, la situation sportive n'a pas aidé : "J'ai vraiment apprécié l'ambiance. Mais c'est tellement difficile de répondre à leurs attentes élevées. De plus, il y avait des tensions internes avec le directeur technique Manga. J'ai acquis un immense respect pour Karel Geraerts et pour la façon dont il a su tenir bon pendant si longtemps dans ces circonstances. C'est pourquoi je suis certain qu'il a encore un brillant avenir comme entraîneur".

Schalke 04 est tout simplement à l'agonie : "C'est entièrement lié aux problèmes financiers qui asphyxient le club depuis quelques années. Le budget sportif est très contrôlé, le club doit d'abord effectuer des transferts sortants avant de pouvoir dépenser à nouveau cet argent. Cela signifie qu'un club de haut niveau, qui dispose d'un hébergement improbable et joue constamment devant près de 62 000 spectateurs à domicile, a un noyau médiocre".