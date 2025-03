"Nicolas Raskin peut jouer au plus haut niveau, il suffit qu'il comprenne ça"

Nicolas Raskin a épaté tout le monde en Belgique avec sa prestation face à l'Ukraine. Aux Rangers, on s'en réjouit, mais le coach de Raskin a quelques conseils pour lui.

Du côté de Glasgow, on était certainement moins surpris que certains en Belgique quand Nicolas Raskin a délivré un récital dimanche dernier face à l'Ukraine. "Il s'en est bien tiré, non ? On m'a posé pas mal de questions récemment à propos de Nico", s'amuse Barry Ferguson, coach des Rangers, en conférence de presse avant le match contre Dundee.

"Nico a le potentiel pour jouer au plus haut niveau, mais il doit comprendre qu'il a encore quelques points sur lesquels travailler. S'il le fait, il a vraiment sa chance. Il n'a que 24 ans, ses meilleures années sont devant lui", continue Ferguson.

"Depuis que je suis arrivé, il a été au top, mais il doit continuer comme ça. J'étais ravi de le voir décrocher sa première titularisation avec son équipe nationale, mais ça ne suffit pas, il faut encore faire mieux". Barry Ferguson a donc de grandes ambitions pour son milieu de terrain belge.

"Quand il revient ici, il doit répéter ces performances pour nous, et je suis sûr que s'il le fait, il s'installera de manière régulière en équipe nationale belge. Il faut essayer d'apprendre de garçons comme Lukaku et De Bruyne, bien sûr, ces garçons ont joué au plus haut niveau pendant tellement d'années", ajoute le coach des Rangers.

"La clef pour Nico est de comprendre qu'il ne peut pas se contenter d'être heureux d'avoir fait ses premiers matchs en sélection. Il doit avoir l'envie et la détermination pour cumuler 50, 60, 70 caps et comprendre qu'il doit répéter ces performances ici, avec les Rangers", conclut Ferguson.