Un ancien sélectionneur y va fort sur Wout Faes...et Arthur Theate : "Je les aurais tous les deux suspendus"

Les cadres de la génération dorée sont de moins en moins nombreux dans le groupe actuel. Qui prendra le lead dans le vestiaire à l'avenir ?

En plus de leur apport sur le terrain, c'est aussi pour leur impact dans leur groupe et leur leadership que des anciens comme Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku demeurent aussi importants en sélection.

La nouvelle génération commence à prendre son envol. En défense, sans doute le plus grand chantier de l'équipe depuis des années, des automatismes commencent à se créer. Avec toutefois une nuance selon Georges Leekens : "Des joueurs comme Arthur Theate et Wout Faes peuvent certainement apporter une valeur ajoutée, mais pas s'ils doivent être leaders. Dans ce cas, on a inévitablement des problèmes en défense".

Des caractères forts qui s'échauffent parfois

Interrogé par SudInfo, l'ancien sélectionneur a été assez frappé par l'incident survenu entre les deux hommes lors du match contre l'Italie, quand Theate est venu donner un coup de poitrine dans le dos de Faes pour lui signifier son mécontentement.

Un autre moment marquant de ce Belgique - Italie c'est ce début d'altercation entre Wout Faes et Arthur Theate. Amadou Onana a dû s'interposer après un coup de poitrine de Theate dans le dos de Faes. 😲 #RTLsports pic.twitter.com/j59MCX56rG — RTL sports (@RTLsportsbe) November 15, 2024

"Le fait que des joueurs se provoquent au milieu d’un match est le pire. Je les aurais tous les deux suspendus pour un match. Qu'ils viennent à pied et soient contents d'être là", poursuit Georges Leekens.

Une opinion assez sévère pour un accrochage qui n'est pas si rare dans une vie de groupe. Mais Leekens estime que cela traduit un manque de maturité de ce groupe renouvelé : "Qu'ils prennent exemple sur Alderweireld et Vertonghen. Eux non plus n'ont pas commencé comme leaders, mais ils le sont devenus. Il faut le mériter".