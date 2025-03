Des Diables de retour, des Belges buteurs et des déceptions : voici le tour d'Europe des Belges à l'étranger

Revenons sur les différentes prestations des Diables à l'étranger. Certains ont marqué, d'autres délivrés des assists et certains ne sont même pas rentrés. Voici un récapitulatif.

Duranville : L'ailier n'a pas quitté le banc de Dortmund dans la victoire 3-1 contre Mayence.

Theate : Le défenseur de Francfort a livré une solide prestation pour garder la clean sheet contre Stuttgart. Victoire 1-0. Batshuayi n'est lui pas rentré.

Van Der Heyden : Soirée difficile pour le défenseur de Saint-Pauli face au leader bavarois. Défaite 3-2.

Bornauw : Revenu de quatre semaines de blessure, le défenseur a joué 90 bonnes minutes sans pour autant la courte défaite 0-1 de Wolfsburg contre Heidenheim. Vranckx n'est pas rentré.

Vandevoordt et Openda : Première titularisation en championnat depuis 14 journées pour le gardien qui n'a malheureusement pas pu empêcher le seul but du match en faveur de Monchengladbach. Openda a lui joué 83 minutes mais n'a pas trouvé la solution devant. Vermeeren n'a lui pas quitté le banc de touche.

Lynen : Régulier tout au long de la saison, le médian a une nouvelle fois fait un bon match dans cette victoire 0-3 du Werder Brême à Holstein Kiel.

Castagne : Le latéral et son équipe de Fulham n'ont pas eu leur mot à dire dans cette défaite 0-3 contre Crystal Palace.

Sels : Nouvelle prestation cinq étoiles et nouvelle clean sheet pour le gardien qui s'est même offert deux arrêts dans la séance de penalty, qualifiant ainsi son équipe de Nottingham pour les demi-finales.

Tielemans : Le médian a réalisé une prestation correcte, cédant sa place à la 73e pour son homologue belge, Amadou Onana qui réalise donc son retour à la compétition après près de deux mois d'arrêt. Qualification 0-3 d'Aston Villa sur le terrain de Preston.

De Bruyne : 90 bonnes minutes pour le maestro belge avec une qualification 1-2 à la clé pour City sur le terrain de Bournemouth. Doku n'est pas monté au jeu.

Meunier et Fernandez-Pardo : Le latéral a joué 90 minutes et l'ailier 66 mais il est l'unique buteur de ce succès 1-0 du LOSC contre Lens.

Olaigbe : Titulaire face à Angers, le jeune ailier a offert un assist à Arnaud Kalimuendo pour l'ouverture du score de Rennes. Il a cédé sa place à la 64e minute de jeu. Victoire 0-3 des Bretons.

Stassin : L'ex-attaquant anderlechtois a ouvert le score pour Saint-Etienne face au leader, le PSG, avant que son équipe de ne s'effondre et perde 1-6.

Fofana : L'ailier de Lyon était blessé et n'a pas joué.

Liga

Januzaj : L'ex ailier de Manchester United accompagnera son équipe de Las Palmas dans le déplacement au Celta Vigo.

Lukébakio et Lokonga : Dans le derby sévillan, l'homme fort du FC Séville a donné l'assist sur le premier but et Lokonga a joué 85 minutes avant de laissé sa place à un autre jeune belge, Stanis Idumbo. Ils s'inclinent malgré tout 2-1 face au Bétis.

Courtois : Blessé, le gardien a laissé sa place à Lunin pour ce match face à Leganes.

Keita : Le médian se déplace ce soir à 18h30 avec son équipe de Parme sur le terrain de l'Hellas Vérone.

Lukaku : Le meilleur buteur de l'histoire des Diables est revenu fort de la trêve internationale. Il marque le deuxième but de la victoire 2-1 du Napoli face à l'AC Milan. Il a ensuite cédé sa place à la 85e pour Cyril Ngonge.

De Ketelaere : L'attaquant a joué 65 minutes sans trouver la solution face à la Fiorentina. Défaite 1-0 de l'Atalanta.

Saelemaekers : Le piston a joué 85 bonnes minute dans la victoire 0-1 de l'AS Roma contre sur le terrain de Lecce.

De Winter : Face à la Juventus, le défenseur n'a pas pu empêcher le seul but du match et la défaite 1-0. Mbangula n'est pas rentré pour la Vieille Dame.

Schingtienne : Le défenseur enchaine les titularisations mais une défaite 0-1 face à Bologne. Venezia pointe à la 19e place au classement.

Liga Portugal

Debast : On termine ce tour d'Europe avec la bonne performance de Zeno Debast qui s'affirme au milieu de terrain au Sporting. Victoire 0-3 du leader sur le terrain d'Estrela.