Une nouvelle option pour Rudi Garcia ? Un Diable Rouge va faire son grand retour, quatre mois plus tard

Absent depuis le mois de novembre, Yannick Carrasco devrait faire son retour sur les pelouses saoudiennes, ce mardi en demi-finale de King's Cup. Il n'a plus disputé la moindre minute depuis fin novembre.

Six matchs de championnat disputés entre fin août et mi-octobre, une première absence d'un mois, un retour pendant 25 minutes fin novembre, et plus rien depuis. Sur le plan sportif, Yannick Carrasco vit une saison difficile en Arabie Saoudite.

Longtemps écarté en raison d'une blessure musculaire à la jambe droite, le Diable Rouge est aussi revenu en Europe en début d'année civile pour une raison bien précise : le joueur de 31 ans et sa femme, l'ancienne Miss Belgique Noémie Happart, ont accueilli leur deuxième enfant.

Ce mardi, il devrait toutefois vivre une grande première depuis près de quatre mois, puisqu'il devrait être sur la feuille de match pour le déplacement d'Al-Shabab à Al-Ittihad en demi-finale de King's Cup.

Le grand retour de Yannick Carrasco !

Une rencontre déjà importante pour l'ancien de l'Atlético de Madrid et son équipe, car il s'agira de la demi-finale de la compétition, disputée sur la pelouse du leader du championnat, entraîné par un certain Laurent Blanc.

Face à Danilo Pereira, Moussa Diaby, Steven Bergwijn, Houssem Aouar, Fabinho, N'Golo Kanté et bien sûr Karim Benzema, Yannick Carrasco retrouvera la feuille de match depuis près de quatre mois et espérera qualifier son club pour la finale de la "Coupe du Roi", remportée la saison dernière par l'Al-Hilal d'Aleksandar Mitrovic et Kalidou Koulibaly contre l'Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.