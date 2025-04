Ce jeune joueur de Pro League ouvre la porte à un départ vers une destination exotique : "C'est vrai que ça doit être sympa de jouer là-bas"

Malgré la saison moins réussie des Trudonnaires, Rein Van Helden est un joueur qui impressionne dans notre championnat et qui dispose déjà d'une certaine expérience, malgré son jeune âge (22 ans). Il s'est exprimé sur son avenir dans une récente interview.

L'exode a été conséquent à Saint-Trond, l'été dernier. Thorsten Fink, Matte Smets et Jarne Steuckers sont partis vers Genk, Aboubakary Koita et d'autres ont quitté le navire et STVV doit, cette saison, passer les play-downs pour assurer son maintien, sous la houlette de Felice Mazzù.

Malgré cette saison plus compliquée, quelques joueurs se distinguent, comme Rein Van Helden. Le défenseur central de 22 ans a déjà porté les couleurs des Canaris à 67 reprises en Jupiler Pro League et il s'est imposé.

En fin de contrat en juin 2027, Rein Van Helden pourrait cependant quitter le Stayen avant ce terme et il s'est exprimé sur son avenir, dans les colonnes de Gazet van Antwerpen. "J'aimerais vraiment jouer en Italie un jour, c'est un pays merveilleux."

Le Trudonnaire partage une grande passion du voyage avec sa petite amie, Keisha. Selon les envies du couple, la prochaine destination de Rein Van Helden pourrait donc être un petit peu plus exotique. Le natif de Genk est venu au monde avec le rêve américain.

"Ça doit être génial de jouer pour un club comme New-York. Bien sûr, je suis encore jeune, je devrais privilégier l'aspect sportif lors des premières années. Mais après, qui sait ?", a souri le défenseur de STVV. En voilà en tout cas un qui ne devrait pas faire toute sa carrière en Pro League.