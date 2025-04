Roméo Lavia, bientôt le nouveau Musonda ? Les chiffres inquiétants du Diable Rouge depuis le début de sa carrière

La mauvaise nouvelle est tombée ce mercredi : Roméo Lavia a encore rechuté. Le fatalisme va finir par l'emporter.

À seulement 21 ans, Roméo Lavia commence à accumuler les blessures à un rythme très inquiétant. On le pensait enfin lancé cette saison quand, de retour de la grave blessure qui lui a value une saison 2023-2024 blanche, Lavia était parvenu à enchaîner 6 rencontres, dont 5 titularisations, de fin octobre à début décembre.

Car Lavia, quand il était fit, ne se contentait pas de jouer : il étalait sa classe, rappelant pourquoi Chelsea s'obstine à compter sur lui. En pleine forme (ce qu'il n'a, en réalité, jamais été depuis sa signature chez les Blues), le Belge est l'un des meilleurs milieux d'Angleterre.

Déjà plus d'un an d'absence cumulée

Mais depuis sa signature à Chelsea, c'est la descente aux enfers pour Roméo Lavia. À dater d'aujourd'hui - et donc avant même de prendre en compte sa rechute annoncée ce mercredi - le médian formé à Anderlecht cumule déjà 391 jours d'absence, pour une soixantaine de matchs manqués.

"Une grave blessure, c'est une chose, et c'est déjà sérieux, bien sûr. Mais Roméo va de rechute en rechute et, naturellement, cela soulève des questionnements", reconnaissait récemment David Bombeke, physiothérapeute personnel de Lavia, dans Het Laatste Nieuws. Il rassurait cependant sur l'aspect mental, très important dans ce genre de situation.

"Il gère cela étonnamment bien vu les circonstances. Bien sûr, ce genre de chose vous trotte dans la tête, mais Roméo est conscient que cela peut être réglé. Il n'est pas fataliste : ça finira bien par s'arrêter, pas vrai ?", continue Bombeke.

Roméo Lavia played more minutes (2,231) than any other U20 player during the 2022/23 Premier League season.In two seasons for Chelsea, he has only played 577 minutes. 😞 pic.twitter.com/Vb8Tgp1UVa — CFC-Blues (@CFCBlues_com) April 2, 2025

Le problème, c'est que cela ne semble pas devoir s'arrêter de sitôt. Certains optimistes pointent la première saison complète de Lavia comme une preuve que le Diable Rouge peut y arriver : après tout, il l'a déjà fait. Mais et si c'était bien le problème ? En 2022-2023, aucun joueur de moins de 20 ans n'a autant joué en Premier League que Roméo Lavia avec Southampton. Et pas de peu : le Belge cumulait 600 minutes de plus que son dauphin, Harvey Elliott.

C'est tout simplement trop pour un joueur qui était encore en pleine croissance et en pleine découverte du plus haut niveau. Lavia en paie plus que probablement les frais - et si l'hémorragie ne s'arrête pas très vite, pourrait la payer à long terme. Car l'envie de revenir trop tôt, et l'effet boule de neige qui risque de s'ensuivre, le démange certainement.

Un Abou Diaby à la Belge ?

Bien sûr, la tentation est grande de comparer Roméo Lavia à un autre grand talent belge miné par les blessures, et dont la carrière s'est finie avant même de commencer : Charly Musonda Jr. Mais les deux cas sont assez différents : Musonda a plutôt été stoppé par de graves blessures aux ligaments du genou, là où Lavia souffre de soucis musculaires moins graves pris seuls, mais chroniques.

Surtout, là où Musonda a aussi gâché sa carrière en-dehors des terrains par ses mauvais choix et un manque de professionnalisme, Lavia est un exemple dans ce domaine, ce qui rend la situation plus cruelle encore. En réalité, son cas en rappelle un autre : celui d'Abou Diaby, l'un des plus grands talents gâchés de l'histoire de la Premier League.

Considéré comme l'un des meilleurs du monde à son poste quand il était fit, le Français a vu sa carrière être totalement détruite par les blessures. Les chiffres donnent le tournis : au moment de prendre sa retraite, à 32 ans, en 2019, Abou Diaby avait cumulé plus de 45 blessures, près de 2000 minutes manquées - soit près de... 5 ans de blessure "à plein temps" - et seulement 224 matchs joués en carrière.

Mais Abou Diaby a pu compter, à chaque fois, sur la patience de son club, Arsenal, qui l'a soutenu et accompagné. Chelsea ne perd pour le moment pas espoir avec Roméo Lavia, conscient du talent du jeune Diable Rouge. Mais dans un monde du football où tout va plus vite qu'il y a 10 ans, chaque rechute peut être celle de trop...