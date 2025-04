Rester ou partir ? Kevin De Bruyne annonce la décision que tout le monde attendait concernant son avenir !

Kevin De Bruyne quittera Manchester City à la fin de la saison après neuf ans au club. Une nouvelle aventure avant la fin de sa carrière.

Après neuf ans passés sous les couleurs de Manchester City, Kevin De Bruyne a annoncé son départ du club à la fin de la saison 2024-2025. C’est sur son compte X que le milieu de terrain belge a officialisé la nouvelle.

Arrivé en 2015 en provenance de Wolfsburg, il laisse derrière lui un héritage immense et une empreinte indélébile sur l’histoire des Citizens. De Bruyne s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux de terrain de sa génération.

Avec Manchester City, il a remporté six Premier Leagues, deux FA Cups, cinq League Cups, une Ligue des Champions et une Coupe du monde des clubs. Au cours de son passage à l'Etihad Stadium, De Bruyne a disputé 413 matchs toutes compétitions confondues, marquant 106 buts et délivrant 174 passes décisives.

Des rumeurs concernant un possible départ de De Bruyne ont circulé ces dernières saisons, notamment en lien avec des offres provenant de clubs saoudiens et de la Major League Soccer. Cependant, le joueur avait exprimé son désir de rester à Manchester City jusqu'à la Coupe du Monde 2026.

Des discussions sur une éventuelle prolongation de contrat n'ont pas abouti, et De Bruyne a finalement décidé de quitter le club à l'issue de la saison en cours. Son départ marque la fin d'une ère pour Manchester City, qui perd l'un de ses joueurs les plus emblématiques.