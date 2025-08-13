Officiel : l'AC Milan s'offre un Diable Rouge à 20 millions

Comme attendu depuis plusieurs jours, Koni De Winter a rejoint l'AC Milan. Le transfert est désormais officiel.

Sept ans après avoir rejoint l'Italie en provenance de Zulte Waregem, Koni De Winter poursuit son petit bonhomme de chemin en Serie A. Le défenseur de 23 ans sort d'une saison pleine au Genoa, il en est récompensé par un transfert à 20 millions du côté de l'AC Milan, qui le draguait depuis plusieurs semaines.

De Winter a signé un contrat de cinq ans en Lombardie et se frottera à des garçons comme Fikayo Tomori, Strahinja Pavlovic et Matteo Gabbia pour une place en défense centrale sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Conquérir la Serie A pour de bon

Après la Juventus, Empoli et le Genoa, l'AC Milan est ainsi son quatrième club dans la Botte. Restant sur deux saisons de choix, il tentera d'obtenir plus de temps de jeu qu'à Turin, où il n'avait disputé que deux matchs avec la Vieille Dame, où il était entraîné par...Massimiliano Allegri.

Ce transfert pourrait en tout cas lui permettre d'encore un peu plus s'affirmer chez les Diables Rouges. Rudi Garcia l'a appelé pour les deux premiers rassemblements et titularisé à deux reprises, mais cela n'avait pas été une grande réussite.

Même si l'AC Milan n'a plus son prestige d'il y a quelques années, Koni De Winter va pouvoir goûter à la pression et aux responsabilités des matchs d'un club en pleine reconstruction.