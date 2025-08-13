Philippe Albert explique ce qui fait la différence au Standard en ce début de saison

Le Standard de Liège réalise un bon début de saison. Les Rouches ont réussi à prendre 7 points sur 9 possibles en Pro League. Philippe Albert explique ce qui fait la différence.

Les Liégeois ont recruté des joueurs d'expérience cet été. Ce choix de recruter des joueurs qui connaissent le championnat belge n'est pas anodin et explique en partie ce début de saison réussi selon Philippe Albert.

"Il y a de la qualité, mais pas seulement au niveau des points glanés. Dans le jeu, ce sont des joueurs qui ont cette expérience de notre championnat, qui sont passés par là," explique-t-il au micro de la RTBF.

Les joueurs en sont aussi conscients. Du moins Marlon Fossey, qui nous confiait ceci après la victoire des Liégeois contre Genk (2-1) : "La différence cette saison, c'est l'expérience. On a Nielsen, qui a joué à Bruges, Marco, qui a été le capitaine de Charleroi, et c'est le bon mélange avec les jeunes joueurs. La saison dernière, on n'aurait probablement pas gagné ce match avec Genk qui a beaucoup poussé."

Excellent début de saison du Standard

"C'est super important. Ils n'ont pas besoin de période d'adaptation. Les points pris ne sont plus à prendre. Excellent début de saison du Standard," pointe l'ancien Diable Rouge Philippe Albert.

Le prochain défi des Rouches, ce sera ce samedi face à l'Union Saint-Gilloise. Contre les champions en titre, les hommes de Mircea Rednic ne seront clairement pas favoris. Mais parviendront-ils une nouvelle fois à créer la surprise ? Réponse ce week-end.