"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

Anthony Moris a quitté l'Union Saint-Gilloise pour Al-Khaleej, en Arabie Saoudite. Le gardien luxembourgeois explique pourquoi il a tourné la page.

Anthony Moris, figure incontournable de l’Union Saint-Gilloise ces dernières saisons, a quitté le club bruxellois pour rejoindre l’Arabie Saoudite et signer à Al-Khaleej.

Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad, Moris explique les dessous du transfert. "Je me sens en excellente forme et je pense pouvoir jouer plusieurs années. Mais je me suis déjà rompu les ligaments croisés à deux reprises. Si je devais subir une nouvelle grosse blessure, ma carrière serait probablement terminée."

La raison du départ ?

Le gardien affirme qu’il n’avait pas prévu de partir au départ. Il lui restait un an de contrat avec l’Union, plus une option pour une saison supplémentaire. "Notre demande principale était de transformer cette année en option en une année ferme, afin d’être sûr de rester au club deux saisons de plus. Dans ce cas, j’aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti."

Le conseil d’administration du club n’a pas donné suite. "Ils n’ont pas voulu accepter. Je respecte ce choix, le football reste un business, mais cela voulait dire que je restais ouvert à d’autres opportunités."

Moris ne connaîtra pas la sensation de jouer en Ligue des champions, mais peut être fier d'avoir enfin remporté la Jupiler Pro League avec l'Union la saison passée.