Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

L'international suédois Alexander Isak est courtisé par le champion d'Angleterre en titre. Mais Liverpool n'est pas (encore) parvenu à s'attacher ses services. Une chose est sûre : Isak ne rejouera plus avec Newcastle.

Il n'est pas et ne sera peut-être pas à la hauteur d'un Zlatan Ibrahimovic mais Alexander Isak est tout de même une véritable star du football suédois.

Présent en Premier League depuis l'été 2022 où il est arrivé de la Real Sociedad contre 70 millions, le buteur de bientôt 26 ans souhaite changer d'air.

Selon The Atletic, Isak a exprimé clairement une envie de départ dès cet été. Il a d'ailleurs ensuite confié à son entraineur Eddie Howe sa volonté de quitter les Magpies.

C'est ainsi que le champion d'Angleterre en titre, Liverpool, est entré dans la danse. L'offre de 138 millions d'euros des Reds, avec bonus, a pourtant été refusée par Newcastle. Les Magpies préférant d'abord lui trouver un remplaçant.

Si la saison de Premier League reprend bien ce week-end, il est fort probable que Newcastle se déplacera à Aston Villa ce samedi sans Alexander Isak.