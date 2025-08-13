Voici comment regarder le match retour entre le Sheriff Tiraspol et Anderlecht

La rencontre entre le Sheriff Tiraspol et Anderlecht sera finalement bien diffusée. Alors qu'aucune solution n'avait récemment été trouvée pour diffuser ce match, c'est désormais chose faite, celui-ci sera bien diffusé sur Mauve TV.

Beaucoup d'interrogations entouraient la diffusion du match entre le Sheriff Tiraspol et le Sporting d'Anderlecht. Dans un premier temps, cette rencontre retour du troisième tour préliminaire de la Conference League devait se tenir à Tiraspol, proche de la frontière ukrainienne. Finalement, l'UEFA a accordé que celle-ci soit déplacée dans la capitale, Chisinau, qui se situe dans la région orientale de la Moldavie.

Ce changement de stade facilite la diffusion d'images. La rencontre sera finalement bel et bien diffusée sur Mauve TV.

La plateforme de streaming du club bruxellois est cependant payante. Du contenu supplémentaire aux matchs en direct est également diffusé par Mauve TV. Des interviews, des images exclusives de Neerpede ou des résumés sont par exemple à retrouver.

Le club a récupéré les droits avec l’ambition de tout diffuser via sa propre plateforme. Aucun accord n’a été trouvé avec des chaînes de télévision.

Le coup d'envoi sera donné ce jeudi à 19h00. Les Mauves l'ont déjà emporté 3-0 à l'aller et devraient donc, sauf catastrophe, confirmer leur qualification pour les barrages de la Conference League.