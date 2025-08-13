Mauvaise surprise pour Anderlecht : deux joueurs retenus à la douane en Moldavie

Deux joueurs d'Anderlecht ont eu une surprise pour le moins désagréable à leur arrivée en Moldavie. L'équipe bruxelloise pourrait devoir se passer de deux de ses hommes, bloqués à la douane.

Ce jeudi, Anderlecht affrontera le Sheriff Tiraspol au troisième tour préliminaire de la Conference League. Déjà vainqueurs sur le score de 3-0 à l'aller au Lotto Park, les Bruxellois se déplacent en Moldavie avec un avantage confortable.

La rencontre a été déplacée dans la région orientale de la Moldavie, à Chisinau. Cette dernière devait dans un premier temps se dérouler près d'une zone de guerre ukrainienne à Tiraspol, mais un accord de l'UEFA a permis un changement de stade.

En cette journée de veille de match, les Mauves ont atterri dans la capitale moldave. Une mauvaise nouvelle est cependant apparue lors du contrôle des papiers.

Moussa N’Diaye et Ibrahim Kanaté sont actuellement stoppés à la douane, révèle Le Soir. Un problème de passeport ne leur permet, pour le moment, pas de quitter l’aéroport.

Le club bruxellois espère que la situation sera réglée rapidement, sans quoi les hommes de Besnik Hasi devront se passer de leurs deux joueurs. Anderlecht fait actuellement son possible pour régler la situation.

Suis Sheriff Tiraspol - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:00 (14/08).

