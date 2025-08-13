L'adversaire du Club de Bruges est prévenu : les Rangers affichent leurs intentions

Après sa remontada 3-2 contre Salzbourg, le Club de Bruges défiera les Rangers, qui préviennent : il faudra élever le niveau pour espérer passer.

Virtuellement éliminé à 0-2 contre le RB Salzbourg, le Club de Bruges a trouvé les ressources pour s’imposer 3-2. Grâce à ce succès, les Blauw en Zwart joueront les barrages de la Ligue des champions.

C’est la dernière étape avant une place en phase de ligue. Les Brugeois retrouveront une vieille connaissance : les Rangers FC. Les Écossais se sont inclinés 2-1 mardi contre le Viktoria Plzen, mais avaient remporté l’aller 3-0.

L’entraîneur des Rangers, Russell Martin, sait qu’il y a des points à améliorer. "Il faudra faire beaucoup mieux. Si nous ne faisons pas preuve de plus de précision et de qualité avec le ballon, nous aurons des problèmes contre n’importe qui", a-t-il déclaré à HLN.

"Le Club est une équipe solide et ce sera difficile, mais je pense que nous avons les moyens de réaliser quelque chose à domicile", estime Martin. Dans tous les cas, ce sera un match crucial pour les deux équipes.

"Nous sommes prêts pour le défi, j’ai vraiment hâte. Nous allons tout faire pour gagner ce match aller et aborder le retour avec confiance", a conclu Martin.