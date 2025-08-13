Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

Anderlecht veut attirer un défenseur central expérimenté cet été. Mais ce type de profil coûte cher... et Olivier Renard doit trouver des solutions.

Pour financer l’arrivée d’un défenseur central expérimenté, Olivier Renard n’a qu’une option : vendre. Le directeur sportif a recruté plusieurs joueurs lors de ce mercato estival, mais seul Louis Patris a fait le chemin inverse.

Une trop grande masse de joueurs à réduire

L’effectif de Besnik Hasi est beaucoup trop large. Nous avons dressé la liste des joueurs jugés en trop à Anderlecht. Vous suivez, Olivier ?

Pour les gardiens, il n’y a pas grand-chose à espérer financièrement. Mads Kikkenborg (400 000 €) ne semble pas avoir un grand avenir à Bruxelles, mais le remplacer coûterait aussi de l’argent.

Miser sur les indésirables

En défense, certains joueurs paraissent faciles à vendre. Thomas Foket (1,5 M€) ne doit pas s’attendre à jouer, et Ludwig Augustinsson (3 M€) est considéré comme remplaçable.

Au milieu, Renard pourrait trouver des liquidités. Mats Rits (1,8 M€) devrait partir cet été. Pour Theo Leoni (3 M€), il y a de l’intérêt, mais ils pourraient ne décider qu’à la fin du mois d’août

Des dossiers incertains

Majeed Ashimeru (1,5 M€) est courtisé en Turquie, tandis qu’Alexis Flips (1 M€) n'a plus d’avenir au Lotto Park. Quant à Luis Vazquez (2,5 M€), aura-t-il encore du temps de jeu avec l’arrivée d’Adriano Bertaccini ?

En cas d’offre importante, Renard ne retiendra pas Kasper Dolberg (13 M€), Yari Verschaeren (5 M€) ou Mario Stroeykens (12 M€).

45 millions… ou 15 millions ?

En comptant tous ces joueurs, on arrive à environ 45 M€. Sans les trois cadres, la somme diminue à 15 M€. Les valeurs de marché sont issues de Transfermarkt.