Le KRC Genk connaît son adversaire pour les barrages de l'Europa League

Le KRC Genk connaît son adversaire pour le dernier tour préliminaire de l'Europa League. Les Limbourgeois devront écarter le club polonais du Lech Poznan s'ils veulent se qualifier pour la compétition européenne.

En championnat, les résultats ne suivent pas encore pour le KRC Genk. Malgré quelques belles prestations, les Limbourgeois n’ont toujours pas gagné après trois matchs.

Vendredi, ils se rendront à Louvain pour affronter l’OHL. Dans une semaine, Genk disputera également le match aller du quatrième tour préliminaire de l’Europa League, face aux Polonais du Lech Poznan.

Cet adversaire est connu depuis ce mardi soir. Genk devait affronter le perdant de la confrontation entre les Polonais et l’Étoile Rouge de Belgrade (Serbie). Le match retour s’est soldé par un nul 1-1, mais les Serbes avaient remporté l’aller 1-3.

Match aller en Pologne le 21/08

Le Lech Poznan devra donc tenter de se qualifier pour l’Europa League. Genk se déplacera en Pologne le 21 août (jeudi prochain), avant de disputer le match retour une semaine plus tard à domicile.

En cas d’échec dans cette double confrontation, il resterait le filet de sécurité de la Conference League. Mais la différence, tant sur le plan sportif que financier, serait de taille. Le KRC Genk a donc tout intérêt à écarter les Polonais.

