Coup dur pour le Standard : la durée d'indisponibilité de Dennis Ayensa est connue

Dennis Ayensa sera absent plusieurs semaines. Le club liégeois a donné plus d'informations sur l'état de santé de son joueur dans un communiqué ce mercredi après-midi.

Touché en fin de rencontre contre Genk suite à un tacle violent d’Adrián Palacios, Dennis Ayensa a quitté Sclessin blessé dimanche. Le résultat des examens est tombé ce mercredi.

Le joueur souffre d'"une entorse du ligament latéral externe avec une fracture de la tête du péroné". Le matricule 16 précise que son retour est prévu après la prochaine trêve internationale.

Celle-ci aura lieu début septembre. C’est donc seulement au mieux vers la mi-septembre que le buteur devrait faire son retour sur les terrains avec les Rouches.

Il s'agit d'un véritable coup dur pour les Liégeois après un début de saison réussi où 7 points sur les 9 possibles ont été récupérés. L'avant-centre avait notamment marqué le but de son équipe contre Dender le 2 août dernier à Sclessin.

Face aux Limbourgeois, il n'était pas titulaire. Il avait remplacé Nayel Mehssatou juste avant l'heure de jeu.