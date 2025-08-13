Avant La Gantoise, une excellente nouvelle tombe pour le KV Malines

Le défenseur du KV Malines, Gora Diouf, a manqué le début de saison à cause de soucis de permis de travail. Après un passage par le Sénégal, la situation est désormais réglée.

Le KV Malines a réalisé un joli coup cet été avec l’arrivée de Gora Diouf. Le défenseur central de 21 ans a rejoint le club début juillet.

Il n’a toujours pas joué la moindre minute à cause d’un souci administratif. Selon la Gazet van Antwerpen, son entourage n’a pas renouvelé son permis de travail à temps, ce qui a retardé son début de saison.

Le joueur a dû retourner lui-même à Dakar, au Sénégal, pour régler la situation auprès de l’ambassade de Belgique. Tout est désormais en ordre.

Cette semaine, Diouf a pu s’entraîner avec le groupe. Il pourrait même figurer dans la sélection de ce week-end pour le match contre La Gantoise.

Malines l’a recruté librement en provenance du FC Sion, en Suisse, alors que sa valeur marchande est estimée à quatre millions d’euros par Transfermarkt.