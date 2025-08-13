Le RWDM s'apprête à accueillir un nouveau renfort défensif

Un nouveau renfort venu tout droit de Lyon devrait bientôt renforcer l'effectif des hommes de Frédéric Frans.

Le jeune talent du centre de formation de l'Olympique Lyonnais Yacine Chaïb devrait rejoindre le RWDM Brussels. Le joueur de 20 ans a entamé la préparation avec l'équipe A de l'OL, mais il a dû quitter le groupe en raison d'une blessure aux cervicales.

Selon Le Progrès, il devrait signer dans la capitale belge sous forme d'un prêt. Le Lyonnais évolue au poste d'arrière gauche.

La saison dernière, il a disputé 22 matchs avec la réserve. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive avec le groupe qui évolue en National 3 (5ᵉ division française).

Il enchaînait pour la deuxième saison consécutive du temps de jeu avec l'équipe réserve lyonnaise. Avant cela, il a évolué avec les équipes de jeunes.

L'officialisation de son arrivée à Molenbeek ne devrait pas tarder. Une signature en prêt jusqu'en fin de saison devrait être annoncée.