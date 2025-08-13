Le RWDM s'apprête à accueillir un nouveau renfort défensif

Le RWDM s'apprête à accueillir un nouveau renfort défensif
Deviens fan de RWDM Brussels! 44

Un nouveau renfort venu tout droit de Lyon devrait bientôt renforcer l'effectif des hommes de Frédéric Frans.

Le jeune talent du centre de formation de l'Olympique Lyonnais Yacine Chaïb devrait rejoindre le RWDM Brussels. Le joueur de 20 ans a entamé la préparation avec l'équipe A de l'OL, mais il a dû quitter le groupe en raison d'une blessure aux cervicales.

Selon Le Progrès, il devrait signer dans la capitale belge sous forme d'un prêt. Le Lyonnais évolue au poste d'arrière gauche.

La saison dernière, il a disputé 22 matchs avec la réserve. Il a inscrit un but et délivré une passe décisive avec le groupe qui évolue en National 3 (5ᵉ division française).

Il enchaînait pour la deuxième saison consécutive du temps de jeu avec l'équipe réserve lyonnaise. Avant cela, il a évolué avec les équipes de jeunes.

L'officialisation de son arrivée à Molenbeek ne devrait pas tarder. Une signature en prêt jusqu'en fin de saison devrait être annoncée.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
RWDM Brussels

Plus de news

"Ce n'est pas qu'une question d'argent" : Anthony Moris se confie sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"Ce n'est pas qu'une question d'argent" : Anthony Moris se confie sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

14:00
Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

13:20
Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

Voici les Anderlechtois qui n'ont pas fait le déplacement pour affronter le Sheriff Tiraspol

13:00
Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

Voici comment Olivier Renard pourrait récolter 45 millions pour Anderlecht

12:40
1
Avant La Gantoise, une excellente nouvelle tombe pour le KV Malines

Avant La Gantoise, une excellente nouvelle tombe pour le KV Malines

12:20
📷 Nouveau maillot "away" du Standard : un coup de cœur pour les fans

📷 Nouveau maillot "away" du Standard : un coup de cœur pour les fans

12:00
Coquette prime, coefficient UEFA, favori face aux Rangers : les dessous de la qualif' de Bruges en Ligue des Champions

Coquette prime, coefficient UEFA, favori face aux Rangers : les dessous de la qualif' de Bruges en Ligue des Champions

11:40
1
Marlon Fossey encense Sclessin... et révèle ce qu'il vise cette saison

Marlon Fossey encense Sclessin... et révèle ce qu'il vise cette saison

11:20
Mehdi Bayat doit trouver une solution : Charleroi dans une situation qui inquiète

Mehdi Bayat doit trouver une solution : Charleroi dans une situation qui inquiète

11:00
2
"Je trouve que c'est l'équipe la plus au point" : Philippe Albert encense un prétendant au titre

"Je trouve que c'est l'équipe la plus au point" : Philippe Albert encense un prétendant au titre

10:30
L'adversaire du Club de Bruges est prévenu : les Rangers affichent leurs intentions

L'adversaire du Club de Bruges est prévenu : les Rangers affichent leurs intentions

10:00
Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

09:30
"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

09:00
"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

08:32
"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

08:08
"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

07:52
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

06:40
Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

07:23
Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?

Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?

07:00
Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

22:30
Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

23:23
Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

22:30
Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

22:01
C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

22:00
Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

21:22
Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

21:40
Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

21:00
Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

20:40
Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

20:20
Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

20:00
2
"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

19:40
OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

19:20
Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

19:00
15
🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

18:20
Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

18:00

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 2
SK Beveren SK Beveren 15/08 Jong Genk Jong Genk
Francs Borains Francs Borains 15/08 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
KV Courtrai KV Courtrai 16/08 Lierse SK Lierse SK
Lommel SK Lommel SK 16/08 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Beerschot Beerschot 16/08 Eupen Eupen
La Gantoise La Gantoise 16/08 RSCA Futures RSCA Futures
KSC Lokeren KSC Lokeren 16/08 RWDM Brussels RWDM Brussels
FC Liège FC Liège 17/08 RFC Seraing RFC Seraing
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved