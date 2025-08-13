OFFICIEL : un visage familier est de retour au RFC Liège

C'est officiel, Reno Wilmots est de retour au RFC Liège. Le joueur de 28 ans rejoint le club jusqu'en 2027.

Après une saison pourtant pleine au Patro Eisden, le club limbourgeois et le joueur avaient décidé de se séparer d'un commun accord. Depuis, la grande question était de savoir où Reno Wilmots allait rebondir.

La destination est désormais connue. Le fils du directeur sportif du Standard de Liège fait son retour au RFC Liège. Il a paraphé un contrat de deux saisons.

Wilmots a déjà évolué avec les Sang et Marine lors de la saison 2023-2024. Il avait disputé un total de 28 matchs toutes compétitions confondues. La saison dernière au Patro, il a pris part à 34 rencontres.

"Je suis heureux, soulagé et impatient de rejouer sous les couleurs de Liège. Mon objectif est d’aider l’équipe au maximum et de tout donner pour viser le top 6. J’ai hâte de retrouver l’ambiance de Rocourt", explique le milieu défensif.

Comme Gaëtan Englebert l'expliquait à notre micro à Eupen samedi dernier, le RFC Liège a encore besoin de renforts. Le secteur du milieu de terrain était l'un des points importants à renforcer qu'il avait cités : "Nous avions encore besoin d’un joueur dans l’entrejeu et nous connaissions bien Reno, qui présente un profil intéressant pour le club. Sa taille, sa relance propre et son sens du placement, associés à son sérieux, sa mentalité exemplaire et sa grande capacité de travail, en font un atout supplémentaire pour le groupe."