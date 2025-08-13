Mehdi Bayat doit trouver une solution : Charleroi dans une situation qui inquiète

La direction de Charleroi doit faire des choix pour alléger la masse salariale. Malgré plus de neuf millions d'euros encaissés cet été, les comptes restent fragiles.

À Charleroi, l’été n’est pas seulement marqué par le mercato. Selon Sudinfo, la direction est confrontée à une réalité difficile, essentielle pour l’avenir du club.

Le transfert d’Aiham Ousou reste un sujet important car il pèse sur les finances. D’abord prêté par le Slavia Prague, l’international syrien a ensuite été recruté définitivement pour environ 1,8 million d’euros.

Une vente de Nikola Stulic pourrait offrir un bol d’air financier. Mais pour l’instant, les dirigeants restent prudents. Il n’y aura pas de folies sur la fin du marché. Pierre-Yves Hendrickx, directeur administratif du club, avait expliqué qu’avant de recruter il faudra vendre.

Cet été, Charleroi a récupéré un peu plus de neuf millions d’euros en transférant Zorgane, Heymans, Andreou et Benbouali. Un chiffre qui pourrait sembler rassurant mais qui ne suffit pas à rééquilibrer la situation.

Sudinfo révèle que, pour la troisième saison consécutive, les comptes restent dans le rouge.