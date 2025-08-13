Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le défenseur du Club de Bruges Joel Ordonez s'apprête à quitter la Venise du Nord. A cet égard, sa préférence se porte sur l'Olympique de Marseille. Mais d'autres cadors européens sont sur la pépite équatorienne de 21 ans.

Cela fait déjà plusieurs mois que Joel Ordonez, défenseur central du Club de Bruges, est courtisé par les grands clubs européens.

Dernièrement, c'est l'OM qui semble tenir la corde. Selon Le Phocéen, le joueur garderait toujours le club marseillais comme destination favorite. Et ce, alors que des cercles de Premier League comme Liverpool, Chelsea, Tottenham ou Aston Villa sont intéressés par sa situation.

Reste à savoir si Marseille pourra résister dans ce dossier face à ces grosses puissances financières anglaises. La perspective de jouer un rôle capital dans l'axe de la défense phocéenne attire en tout cas le jeune défenseur brugeois.

Après une petite acalmie, les négociations auraient vivement repris entre les directions brugeoises et marseillaises ces dernières heures.

Et ce, avec l'objectif d'aboutir à un accord dans l'intérêt des deux parties et pour la progression de l'Equatorien, débarqué à Bruges il y a de cela trois ans. Ordoñez est sous contrat jusqu'en 2028 et est estimé à 28 millions d'euros ; Bruges aimerait en toucher une trentaine...