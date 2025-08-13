Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?

Ca se précise : le dossier de Joel Ordoñez est relancé, Bruges va-t-il encore toucher le jackpot ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le défenseur du Club de Bruges Joel Ordonez s'apprête à quitter la Venise du Nord. A cet égard, sa préférence se porte sur l'Olympique de Marseille. Mais d'autres cadors européens sont sur la pépite équatorienne de 21 ans.

Cela fait déjà plusieurs mois que Joel Ordonez, défenseur central du Club de Bruges, est courtisé par les grands clubs européens. 

Dernièrement, c'est l'OM qui semble tenir la corde. Selon Le Phocéen, le joueur garderait toujours le club marseillais comme destination favorite. Et ce, alors que des cercles de Premier League comme Liverpool, Chelsea, Tottenham ou Aston Villa sont intéressés par sa situation. 

Reste à savoir si Marseille pourra résister dans ce dossier face à ces grosses puissances financières anglaises. La perspective de jouer un rôle capital dans l'axe de la défense phocéenne attire en tout cas le jeune défenseur brugeois. 

Après une petite acalmie, les négociations auraient vivement repris entre les directions brugeoises et marseillaises ces dernières heures. 

Et ce, avec l'objectif d'aboutir à un accord dans l'intérêt des deux parties et pour la progression de l'Equatorien, débarqué à Bruges il y a de cela trois ans. Ordoñez est sous contrat jusqu'en 2028 et est estimé à 28 millions d'euros ; Bruges aimerait en toucher une trentaine... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Red Bull Salzbourg
Joel Ordonez

Plus de news

"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

"Ce poste reste un problème au Club de Bruges" : la qualification pour les barrages laisse une ombre

09:00
Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

Tout repose sur lui : l'avenir de Joel Ordoñez entre les mains d'un milliardaire

07:23
"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

"La déception est très grande, surtout quand tu mènes 2-0" : Vertessen revient sur la désillusion face à Bruges

08:08
"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

"C'est une arme que nous avons" : Hans Vanaken sous le charme de son nouveau coéquipier

07:52
Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

Miracle signé Forbs : le Club de Bruges, dans la douleur, file en barrage de la Ligue des Champions !

21:22
Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

Ménage d'été au Standard de Liège : un attaquant quitte le club

09:30
"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

"J'aurais accepté sans hésiter et je ne serais pas parti" : Moris balance sur les raisons de son départ de l'Union

08:32
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/08: Isak

06:40
Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

Liverpool recalé malgré une offre monstrueuse pour Alexander Isak

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 12/08: Bayo - Zabarnyi - Witsel

22:30
Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

Un Belge au tour suivant, un ancien de Beveren buteur : découvrez les derniers résultats européens de la soirée

23:23
Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

Un ancien attaquant de l'Antwerp actuellement bloqué dans son club !

22:30
Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

Les anciens de Pro League en feu à Fenerbahçe-Feyenoord, qualification pour Raskin : tous les résultats européens

21:40
Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

Zabarnyi au PSG : entre excitation et potentielle tension

22:01
C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

C'est fait : Axel Witsel ne revient pas au Standard et tient son nouveau (et dernier ?) défi !

22:00
Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

Anderlecht est prêt à se séparer gratuitement d'un excédentaire

21:00
Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

Pourquoi Senne Lammens n'a toujours pas quitté l'Antwerp

20:40
Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

Le trublion du foot anglais à la relance : Jack Grealish quitte Manchester City

20:20
Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

Officiel : un nouveau départ à Charleroi !

20:00
1
"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

"Les choses bougent pour Yari Verschaeren" : bientôt un départ ?

19:40
OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

OFFICIEL : un défenseur expérimenté quitte la France et rejoint l'Antwerp

19:20
Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

Un ancien joueur du Standard condamné à 7 ans de prison pour trafic de cocaïne

19:00
14
OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

OFFICIEL : un joueur du Club de Bruges quitte la Belgique et signe à l'étranger

15:00
🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

🎥 Kevin De Bruyne continue de faire rêver les supporters napolitains avec une jolie action à l'entraînement

18:20
Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

Le titre ? Junya Ito catégorique sur ses ambitions avec le KRC Genk

18:00
Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

Samuel Edozie a tranché : Strasbourg ou le Club de Bruges ?

16:30
1
"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

"Il incarne un peu l'âme et la mentalité du Standard" : Steven Defour séduit par un joueur du club liégeois

17:30
Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied Analyse

Anderlecht doit vendre, mais pas Kasper Dolberg ! Voici pourquoi Olivier Renard se tirerait une balle dans le pied

17:00
Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

Un Diable Rouge ayant disputé le Mondial 2018 met un terme à sa carrière et se reconvertit en tant qu'entraîneur

14:13
Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

Ce nouveau joueur d'Anderlecht aura encore besoin de temps, malgré de grandes attentes

16:00
1
Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

Nicky Hayen donne des nouvelles d'un Brugeois annoncé sur le départ pour un montant de plus de... 30 millions d'euros

11/08
Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

Roméo Lavia fait passer un message à ses détracteurs : "J'ai gardé les preuves"

15:30
OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

OFFICIEL : l'Union Saint-Gilloise s'offre un nouveau renfort offensif

14:45
Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

Touché lors du derby brugeois, ce joueur sera absent plusieurs mois

14:00
L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

L'Union et Bruges montrent les crocs : comment leur mercato record peut bénéficier à tout le football belge

11:40
Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

Deal bouclé ? L'Union Saint-Gilloise aurait trouvé un nouvel attaquant

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour
Malmö Malmö 0-0 FC Copenhague FC Copenhague
?kendija 79 ?kendija 79 0-1 FK Qarabag FK Qarabag
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 0-1 Pafos FC Pafos FC
Kairat Almaty Kairat Almaty 1-0 Slovan Bratislava Slovan Bratislava
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 0-1 FC Bruges FC Bruges
Ludogorets Ludogorets 0-0 Ferencváros Ferencváros
Lech Poznan Lech Poznan 1-3 Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade
Feyenoord Feyenoord 2-1 Fenerbahce Fenerbahce
Nice Nice 0-2 SL Benfica SL Benfica
FK Qarabag FK Qarabag 5-1 ?kendija 79 ?kendija 79
Fenerbahce Fenerbahce 5-2 Feyenoord Feyenoord
FC Copenhague FC Copenhague 5-0 Malmö Malmö
Pafos FC Pafos FC 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
FC Bruges FC Bruges 3-2 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1-0P Kairat Almaty Kairat Almaty
Ferencváros Ferencváros 3-0 Ludogorets Ludogorets
SL Benfica SL Benfica 2-0 Nice Nice
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 1-1 Lech Poznan Lech Poznan
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved