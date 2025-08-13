Analyse Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait

Le Standard n'a plus eu un attaquant comme lui depuis longtemps : Thomas Henry pourrait avoir trouvé le compère parfait
Photo: © photonews
Thomas Henry réalise un excellent début de saison au Standard. L'attaquant français pourrait désormais évoluer aux côtés de son compère offensif idéal et compatriote, Timothé Nkada.

Il est l'une des recrues phares du mercato estival du Standard. Après une période plus difficile en Italie, Thomas Henry est revenu en Belgique, dans un championnat qu'il connaît bien, pour se relancer et retrouver le plaisir du football.

Intégré dans un projet au Standard, où son expérience doit jouer un rôle important pour les jeunes joueurs, l'attaquant français de 30 ans semble déjà se sentir comme chez lui en bord de Meuse. Monté en puissance lors du stage au Touquet, Thomas Henry réalise un très bon début de saison, au-dessus des attentes.

Les débuts réussis de Thomas Henry au Standard

Précieux vocalement pour guider ses partenaires sur le terrain, l'ancien avant-centre de Tubize et de l'OHL l'est aussi dans son jeu dos au but, en pivot. Jamais, ces dernières années, le Standard n'avait eu un attaquant aussi bon dans la conservation du ballon et l'orientation du jeu. Thomas Henry est capable de contrôler le ballon devant deux défenseurs et de le donner à droite ou à gauche, pour initier une action et faire remonter tout le bloc.

Là où il dépasse les attentes, c'est sur le plan physique. Mircea Rednic ne le cachait pas lors de ses premières conférences de presse : Henry allait probablement avoir besoin de temps pour retrouver sa meilleure forme et son meilleur niveau. On s'attendait à ce que le Français ne termine pas les rencontres, mais il a joué 85, 90 et 71 minutes lors des trois premiers matchs.

Statistiquement, son bilan est également plutôt bon, avec deux buts, dont une touchette de renard des surfaces contre la RAAL et un penalty transformé — mais pas superbement bien tiré — face au Racing Genk. Des réalisations qui ne sont pas les plus belles de sa carrière, mais qui ont le mérite de le mettre en confiance.

Oui, c'est possible que je les aligne ensemble"

Désormais, l'attaquant de 30 ans a également trouvé le compère parfait à Sclessin. Avec Timothé Nkada, qui a pris sa place à vingt minutes du terme contre Genk, il pourra évoluer avec un attaquant qui profitera mieux de ses déviations que Dennis Ayensa, afin de mieux et plus rapidement prendre la profondeur dans la défense adverse. Là où ce petit coup de rein manquait à Ayensa, Nkada a montré en vingt minutes qu'il n'aura pas ce problème.

Très habile devant le but et souvent bien placé pour reprendre le ballon dans la surface, Thomas Henry pourrait désormais être aligné avec le coéquipier offensif supposément parfait pour son jeu. "Oui, c'est possible que je les aligne ensemble", souriait Mircea Rednic après le succès contre Genk, conscient que son nouveau duo pourrait faire des dégâts dans les semaines à venir.

