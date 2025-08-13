Marlon Fossey encense Sclessin... et révèle ce qu'il vise cette saison

Casper Nielsen et Nayel Mehssatou ont réussi leurs débuts avec le Standard. Le Danois a brillé dans l'organisation et la conservation du ballon, tandis que le Chilien a fermé les espaces et obtenu un penalty.

Le Standard de Liège a bien entamé la nouvelle saison. Avec 7 points sur 9, les Rouches partagent la tête de la Jupiler Pro League. Le week-end dernier, ils se sont imposés 2-1 face à Genk.

Le capitaine Marlon Fossey a rappelé ce que c'est l’esprit de Sclessin. "Nous avons tout donné, et les supporters ont fait pareil. Nous avons utilisé leur énergie. Quand vous avez des fans comme ça, la vie devient beaucoup plus facile."

Chaque saison, le Standard parvient à battre de grandes équipes, surtout à domicile. Mais de là à lancer un avertissement au reste du championnat ? Fossey reste prudent. "Ce n’est pas quelque chose qui nous préoccupe."

"Nous ne devons pas regarder trop loin. Dans ce genre de situation, on peut facilement commencer à planer. Je vais m’assurer que l’équipe ne tombe pas dans ce piège", poursuit l’Américain, qui pourrait disputer la Coupe du monde cet été.

Sélectionné à deux reprises, Fossey sait qu’il doit enchaîner les bonnes performances pour espérer y participer. "Je sais que si je veux aller au Mondial, je dois me donner à fond chaque semaine. Mais si je commence à penser au Mondial plutôt qu’à l’Union… ce sera fini pour moi. Il faut y aller étape par étape", conclut-il.