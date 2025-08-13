📷 Nouveau maillot "away" du Standard : un coup de cœur pour les fans

Le Standard a présenté son nouveau maillot away pour la saison 2025-2026. Blanc à fines rayures rouges et signé Macron.

Ce mercredi matin, le Standard de Liège a dévoilé son nouveau maillot away pour la saison 2025-2026. Après avoir présenté les autres tenues, le club dévoile une version blanche avec de fines rayures rouges, signée Macron.

La fin de la collaboration entre le Standard et Adidas inquiétait certains supporters, très attachés à la marque. Beaucoup doutaient du choix du nouvel équipementier, et quelques détracteurs n’avaient pas hésité à s’en moquer.

Pour sa première saison avec les Rouches, Macron a choisi un style épuré et élégant, inspiré selon le club par l’élégance italienne.

Sur les réseaux sociaux, les supporters ont vite réagi. Sur X (ex-Twitter), on peut lire "quel régal" ou encore "magnifique". Les fans sont totalement sous le charme.

Les lignes fines et le style minimaliste pourraient aussi plaire aux collectionneurs qui aiment les pièces marquantes.