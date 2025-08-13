Mauvaise nouvelle pour Anderlecht : la durée d'indisponibilité d'Ilay Camara est connue

Anderlecht disputera ce jeudi le match retour du troisième tour préliminaire de la Conference League contre le Sheriff Tiraspol. L'équipe devra notamment se passer d'Ilay Camara, blessé lors du match aller. Sa durée d'indisponibilité est maintenant connue.

Ilay Camara a rejoint Anderlecht lors du mercato estival. Ce jeune formé au club est revenu là où tout avait commencé pour lui. Anderlecht a déboursé 4,5 millions d’euros pour le faire venir en provenance du Standard.

Il a fait forte impression lors de ses premières minutes sous le maillot des Bruxellois. Mais lors du match de qualification pour la Conference League remporté 3-0 contre le Sheriff Tiraspol, l’ailier a dû quitter le terrain dès la première mi-temps en raison d’une blessure.

Camara encore absent quatre semaines

La gravité de la blessure est désormais connue : Ilay Camara souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers et sera écarté des terrains pendant les quatre prochaines semaines, rapporte Het Laatste Nieuws.

Cela signifie qu’il devrait être de retour après la trêve internationale de septembre. En comptant le match de ce jeudi, il manquera donc les quatre prochaines rencontres d’Anderlecht.

Ali Maamar sera également absent jeudi pour le match retour face aux Moldaves. On s’attend à ce que Hasi accorde du repos à certains titulaires et fasse tourner l’effectif. L’avantage de trois buts est rassurant, mais il vaut mieux ne pas prendre trop de risques.